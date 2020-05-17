Обама заявил, что правительство США не отдает себе отчета в борьбе с COVID-19

Вашингтон, 17 мая. Экс-президент США Барак Обама записал обращение к выпускникам старших классов американских школ. На видео бывший глава Белого дома раскритиковал действующую власть заявив, что пандемия коронавируса показала, что руководство США не отдает себе никакого отчета в последствиях своих действий.

«Эта пандемия больше, чем что-либо еще, полностью и окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают то, что они делают», — пояснил Обама.

Он также выразил мнение, что многие из сотрудников правительства даже не притворяются, что отвечают за что-либо. Таким образом, главным посылом речи Обамы стал призыв к молодежи занять активную общественную позицию. В свою очередь американские СМИ уже расценили действия Обамы как выпад в сторону администрации Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на источник в окружении американского президента Дональда Трампа заявило, что глава государства опасается неудачи на предстоящих выборах президента из-за новой вспышки коронавируса. Сообщается, что Трамп пытается понять причины быстрого падения своего рейтинга. До вспышки COVID-19 хозяин Белого дома имел высокие шансы на переизбрание. Однако пандемия в корне изменила предвыборные расклады. По данным социологов, фаворитом будущей кампании стал кандидат от Демократической партии Джо Байден.