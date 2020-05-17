Посольство РФ раскритиковало перевод обучения в детсадах Латвии на латышский

Рига, 17 мая. Посольство РФ в Латвии подвергло резкой критике утвержденные парламентом республики законодательные поправки о переводе обучения в детских садах на латышский язык.

В опубликованном в Facebook обращении посольства говорится, что дети национальных меньшинств в Латвии стали заложниками внутриполитических игр. Дипломаты указали, что одобренный Сеймом законопроект подтверждает отношение властей страны к русскоязычному населению, как к людям «второго сорта», чьи интересы подвергаются дискриминации в угоду «титульной нации».

«Русских детей можно попросить «подвинуться» в садиках с преподаванием на родном для них языке. Удручает, что дети из семей нацменьшинств становятся заложниками внутриполитических игрищ националистически озабоченных депутатов и их сторонников в борьбе за голоса избирателей», — сказано в публикации.

В четверг латвийский парламент одобрил поправки к закону о всеобщем образовании, закрепляющие перевод обучения в детсадах на латышский язык. Дошкольная образовательная программа должна быть переведена на язык «титульной нации» к первому сентября 2021 года.

Осенью прошлого года в Латвии началась реформа по переводу школ национальных меньшинств на преподавание на латышском языке. Уроки на русском остаются для таких предметов, как русский язык и литература, а также «предметов, связанных с историей и культурой». Реализация этой реформы также должна быть завершена к сентябрю 2021 года.

Отметим, что около 40% населения республики относят себя к русскоговорящим, и инициатива властей вызвала волну недовольства, выразившуюся в митингах, шествиях и различных акциях защитников русских школ.