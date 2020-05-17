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Российская военная техника сможет маскироваться под снег

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Российская военная техника сможет маскироваться под снег

Москва, 17 мая. Специалисты из холдинга «Росэлектроника» создали для российской армии специальный радиопоглощающий материал для использования на снежной местности. Его особенность заключается в том, что он способен снижать дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза, буквально маскируя ее для противника под сугробы.

«В данный момент предприятие-разработчик ЦКБ РМ готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что благодаря этому, дальность обнаружения замаскированной техники снижается в 3,5 — 4 раза. Кроме того, новый материал долговечен и стоек к морозу. Он способен поглощает электромагнитное излучение радара и не позволяет ему распознать расположение того или иного объекта.

Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» разработал первый отечественный коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулеметов.  Разработкой прицела занимается дочернее предприятие «Росэлектроники» — ЦНИИ «Циклон». Отмечается, что прицел создан для тяжелого автоматического станкового оружия, в первую очередь, для пулемета «Корд», который может быть установлен на бронетехнике, катерах и вертолетах.

Напомним, в апреле российские десантники впервые в мире выполнили групповой прыжок с парашютами в Арктике с высоты 10 тыс. метров. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

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