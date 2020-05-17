Плетнева засветила ягодицы, позвав подписчиков в «виртуальное путешествие»

Москва, 17 мая. Российская певица Анна Плетнева порадовала поклонников подборкой фотографий из разных стран, представ на некоторых снимках в откровенных нарядах.

В своем Instagram бывшая солистка группы «Лицей» позвала подписчиков в «виртуальное путешествие», которое можно совершить, оставаясь дома на самоизоляции.

«Сейчас, когда путешествовать можно только виртуально, я собрала для вас кусочек нашего прекрасного мира в этой карусели… Франция, Италия, Япония, Америка, Швейцария, гавайские острова, Мальдивы, Дубай, Сардиния», — написала она.

На одном из фото звезда предстала в полупрозрачном платье, расшитом золотыми узорами и обнажающем ягодицы. На других снимках Плетнева позирует в купальниках и других откровенных нарядах. Своим поклонникам она предложила узнать, где именно сделаны фотографии. Подписчики, как следует из комментариев, сконцентрировались преимущественно на самой певице.

«Украшаешь собой весь мир!» — отметил tagir5x5.

«Анюта, от твоих фото веет летним теплом. Ты удивительно прекрасна», — сделала комплимент melnikova__va.

«Мать троих детей и так хорошо выглядит. Сделка с дьяволом», — пошутил lionusov.

Анне Плетневой 42 года, она родилась в Москве и получила солидное художественное и музыкальное образование. В течение восьми лет была участницей группы «Лицей», после чего основала собственный проект «Кофе с дождем». В 2009 году певица вошла в пятерку самых сексуальных девушек России по версии журнала MAXIM.