Продюсер Пригожин выставил на смех супругу Валерию

Москва, 17 мая. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в своем Instagram необычное видео, на котором запечатлел свою супругу певицу Валерию в странной позе. Артистка занималась йогой, однако мужу показалась смешными ее позы, поэтому он решил поделиться происходящим со своими подписчиками.

Продюсер снял певицу в тот момент, когда та задрала ноги за голову. Пригожин посмеялся на Валерией пошутив над тем, как ее «скрутило».

«Лера, ты когда-нибудь вернешься назад? Гюльчатай, открой личико. Ого! А это вообще караул. Возвращайся, пожалуйста!» — сказал Иосиф Пригожин на видео.

Саму Валерию возмутило происходящее. Она попросила своего супруга прекратить съемку. Публикация ролика в Сети певице вряд ли понравилась, однако пока Валерия никак не прокомментировала поведение своего мужа. Вместе с тем подписчики продюсера принялись критиковать его заявив, что «мужчины так не поступают».

«Иосиф, не порочьте правильный образ своей жены! Это уже слишком», «Смотреть не очень приятно», «Лера вас просит, не надо снимать, а вы?», «Мужчины подобным образом не поступают», — написали возмущенные фанаты.

Напомним, недавнее фото певицы Валерии в Instagram ввело в замешательство ее подписчиков. Поклонники заметили, что на снимке «лохматая» певица похожа на Аллу Пугачеву.