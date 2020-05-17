МВД назвало статью КоАП, по которой привлекают за нарушение самоизоляции

Москва, 17 мая. Пресс-служба МВД сообщила, что нарушители режима самоизоляции могут быть привлечены по статье КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Как пишет ТАСС, речь идет о статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, которая регламентирует функционирование режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. При их введении все граждане и организации на соответствующей территории обязаны соблюдать правила поведения. При этом региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения, вводя режим повышенной готовности.

«Невыполнение требований, включая запреты посещения общественных мест, проведения массовых мероприятий, покидания жилища при отсутствии отдельно оговоренных исключительных условий, расценивается как нарушение правил, влекущее административную ответственность», — рассказали в МВД.

Статья 20.6.1 КоАП предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от одной до тридцати тысяч рублей. За повторное нарушение штраф составляет от 15 до 50 тысяч.

Отдельно стоит отметить, что для граждан с подтвержденным коронавирусом или подозрением на COVID-19, а также прибывших в Россию из-за границы и нарушивших предписанную самоизоляцию, ответственность предусмотрена по статье 6.3 КоАП РФ, штраф по которой составляет от 15 до 40 тысяч рублей в случае первого нарушения. По этой же статье могут быть привлечены лица, которые уклоняются от тестирования, не сообщили о возвращении из-за рубежа или не обратились за медпомощью в домашних условиях без посещения поликлиники при ухудшении состояния здоровья.