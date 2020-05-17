Депутат Рады Бардина заявила, что Зеленский меняет стратегию решения конфликта на Донбассе

Киев, 17 мая. Президент Украины Владимир Зеленский меняет стратегию по установлению мира на Донбассе. Об этом заявила депутат фракции «Слуга народа» Марина Бардина.

По ее словам, когда Зеленский пришел к власти, он попытался двигаться тем же путем, что и его предшественник Петр Порошенко. Однако, как стало понятно, эта тактика не сработала в течение пяти лет и не возымеет успеха в дальнейшей, пояснила Бардина.

«У нас сейчас изменение процессов. Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства», — цитирует Бардину РИА Новости.

Она также отметила, что в настоящее время Киев начал двигаться в сторону исполнения минских договоренностей. Однако, по мнению украинского депутата, главным сейчас является предоставление Красному Кресту доступа на территории. По ее мнению, это должно помочь в завершении списков передачи пленных.

Напомним, вместе с тем в офисе президента Украины 14 мая заявили, что Киев не будет закреплять особый статус Донбасса в конституции. Также было заявлено, что проведение местных выборов в Донбассе будет возможно только после передачи украинским властям контроля на границе с РФ. Об этом пишет газета «Известия».