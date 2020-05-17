Вирусолог Зуев оценил шансы подхватить коронавирус в магазине

Москва, 17 мая. Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев заявил, что шансы заразиться коронавирусом в магазине от посетителей или кассиров намного выше, чем от товаров.

По словам специалиста, чтобы защититься от коронавируса, магазины необходимо посещать исключительно в перчатках и маске, а по возвращении домой обязательно перемывать все купленные товары или выкладывать их в чистую посуду.

«Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала. Поэтому достаточно снять обертку и поместить продукт в другую тару, заранее вымытую и обработанную дома», — цитирует вирусолога ura.ru.

Зуев предупредил, что непременной обработке подлежат продукты, продающиеся без упаковки, такие как фрукты и овощи. Чтобы обезопасить себя и близких, их нужно помыть с мылом или подержать некоторое время в горячей воде, которая убивает вирус.

«Это правило необходимо соблюдать не только в условиях пандемии, но и в спокойное время», — добавил он.

Первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, поступили из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке заболевания статус пандемии.

Как сообщает Университет Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире выявлено 4,629 миллиона случаев COVID-19. От вызванных вирусом осложнений скончались 311 425 человек, более 1,691 миллиона пациентов выздоровели.