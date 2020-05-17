«Британская Кардашьян» обнажила пышные формы на карантине

Лондон, 17 мая. Британская топ-модель Деми Роуз в очередной раз блеснула пышными формами, продолжая развлекаться на карантине.

Роуз, которую из-за особенностей фигуры нередко называют «британской Кардашьян», практически ежедневно публикует в своем Instagram откровенные фото из личного архива.

Пользователи Сети высказывают неоднозначное отношение к такой активности, многие критикуют модель за излишне вызывающие наряды, другие изо всех сил пытаются привлечь ее внимание, рассчитывая на взаимность.

Сама Роуз считает происходящее «рабочими моментами» и продолжает радовать поклонников пышных форм новыми снимками. На этот раз она предстала в надетой на голое тело джинсовой куртке и трусиках в цвет.

«Вот такой карантин», — написала она.

За несколько часов пост набрал более полумиллиона лайков, в очередной раз вызвав шквал предложений от подписчиков.

«Такая кошечка! Как бы я хотел быть рядом», — комментарии в таком роде появляются под постами Роуз десятками тысяч.

Отметим, что Деми Роуз нельзя назвать классической моделью — она отличается невысоким ростом и пропорциями фигуры, далекими от принимаемых за идеал 90-60-90. Своеобразная внешность, однако, стала для нее ключом к успеху — число ее подписчиков перевалило за 14 миллионов.