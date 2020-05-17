Жена Кокорина удивила фанатов в Instagram своей фигурой

Москва, 17 мая. Супруга форварда футбольного клуба «Сочи» Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала в Instagram новые пикантные фотографии, на которых похвасталась своей фигурой. Снимки пришлись по душе ее фанатам.

На последней фотографии, которой супруга знаменитого футболиста поделилась накануне, Валитова запечатлена в спортивных шортах и топе. Снимок она подписала коротко: «Я верю, что могу летать». За день снимок набрал более двух тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев, в которых подписчики посвятили комплименты в адрес Валитовой.

«Каждое фото, достойно восхищения Вашей красоты», «Эффектное фото», «Хорошая», «Очень красивая», — написали подписчики.

Ранее супруга футболиста Дарья Валитова написала в Instagram, что ее муж не сможет продолжить карьеру в «Зените». Она добавила, что для 28-летнего форварда это большой удар.

Кокорин и полузащитник Павел Мамаев в 2018 году оказались в центре громкого скандала, когда устроили драку в центре Москвы. Одним из пострадавших тогда стал чиновник Минпромторга России Денис Пак. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». В итоге Мамаев был приговорен к одному году и пяти месяцам колонии, Кокорин — к одному году и шести месяцам. После спортсмены были отпущены по УДО.