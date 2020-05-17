Биолог Рославцева рассказала, можно ли заразиться коронавирусом от комнатных мух

Москва, 17 мая. Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор Светлана Рославцева рассказала о болезнях, переносимых комнатными мухами.

По словам биолога, комнатные мухи — одни из наиболее опасных, поскольку живут рядом с человеком и зачастую переносят возбудителей серьезных заболеваний.

«Мухи переносят все кишечные инфекции, в первую очередь холеру. Когда у нас были неприятности с холерой в 1972 году, особое внимание обращали на комнатных мух, потому что это основные переносчики. Они переносят и сальмонеллез, и различные вирусы, но не участвуют в переносе коронавирусов», — цитирует Рославцеву радио Sputnik.

Она отметила, что комнатные мухи могут переносить аденовирусы, заболевания глаз и даже личинки гельминтов. Для борьбы с опасными насекомыми необходимо выполнять несколько правил.

«Мы рекомендуем обрабатывать помойки, потому что в гниющих отходах они размножаются. Следует обрабатывать уборные кучи перегноя, где могут быть личинки, чтобы не допускать вылет мух. Для этого существуют недорогие эффективные средства. Например, мы рекомендуем хлорофос», — рассказала биолог.

Рославцева пояснила, что хлорофос применяется не для опрыскивания, а для изготовления водных приманок, которые действуют достаточно эффективно. По ее словам, есть и новые инсектициды, выбор зависит только от финансовых возможностей. Кроме этого, добавила профессор, есть препараты в виде аэрозолей, позволяющие бороться с комнатными мухами в помещении.