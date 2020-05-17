Постпред США пытался выдать фото из гетто в Польше за депортацию крымских татар

Вашингтон, 17 мая. Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в своем Twitter разместил снимок, сделанный в еврейском гетто в Лодзи в годы Второй мировой войны и объявил, что в кадре — депортация крымских татар.

На неувязку обратило внимание посольство России в США. В Twitter дипломаты напомнили, что этот снимок хранится в вашингтонском Музее памяти жертв Холокоста. В прошлом году посольство Украины в Соединенных Штатах уже пыталось выдать его за фотографию депортации крымских татар.

«Очень плохая идея использовать методичку украинской дипломатии», — отметили в российском диппредставительстве.

Дипломаты выложили также снимок сообщения Гилмора, в котором он напомнил о дате 18 мая 1944 года, когда началась депортация крымских татар, а рядом разместили снимок статьи из энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста, где приводится та же самая фотография с подписью: «Евреев из гетто в Лодзи сажают в поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942-1944».

Позже американский постпред удалил свою публикацию и выложил новую, в которой использовал уже другой снимок.

День 18 мая объявлен в Крыму Днем памяти депортированных народов. Памятная дата установлена в 1994 году в качестве напоминания о принудительном переселении крымских татар с полуострова в годы Великой Отечественной войны.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал указ о реабилитации народов, пострадавших в Крыму от репрессий. По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений региона, на полуострове проживают около 268 тысяч человек из числа реабилитированных, это крымские татары, а также армяне, болгары, греки и немцы.