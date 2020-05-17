Эксперты назвали пять фильмов, от которых зрители теряют сознание

Вашингтон, 17 мая. Эксперты назвали пять фильмов, от которых зрители порой теряют сознание. Подборку опубликовала издание ДБЛЗМ.

Первым в списке оказался фильм «127 часов», основанный на реальных событиях. Главный герой картины – скалолаз Арон Ральстон. В день премьеры с разных уголков планеты поступали сообщения о потере сознания зрителями.

Своеобразным рекордсменом можно считать фильм Ларса фон Триера «Антихрист». Только на премьере в Каннах в обморок упало четыре человека.

Классический хоррор «Изгоняющий дьявола» также вызвал болезненную реакцию части аудитории. На показах фильма дежурили кареты «скорой». Кроме того, компании Warner Brothers была предъявлена серия исков от «пострадавших».

Неоднозначную репутацию имеет фильм «Сырое». Излишне жесткие сцены картины привели к обморокам в канадском Торонто и шведском Гетеборге.

Своеобразный рейтинг завершает фильм «Мученицы». Фильм поднимает настолько глубокие психологические проблемы, что многие зрители падали в обморок при его просмотре.

Накануне режиссер Андрей Зайцев рассказал о своей работе «Блокадный дневник».

«Ее героиня в последней стадии истощения, когда уже ничего не хочешь, кроме того, чтобы дойти до отца, обнять его и умереть. Ей нужно было каждый день погружать себя в это состояние, надевать килограммы тряпок и ватников, брести по колени в снегу. Но она выдержала все восемьдесят смен, полностью отдавшись этой роли», — цитирует Зайцева RT.

Зайцев добавил, что его фильм основан на воспоминаниях людей, переживших Блокаду Ленинграда.