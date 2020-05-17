Названы особенности подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

Москва, 17 мая. Руководитель группы медицинской экспертизы частной медлаборатории Татьяна Панкратова рассказала об особенностях подготовки к тесту на антитела к коронавирусу.

Панкратова сообщила, что этот тест проводится путем забора крови у пациента. Анализ позволяет выявить в организме человека специфические антитела к коронавирусу нового типа, которые вырабатываются во время коронавирусной инфекции.

«Для того чтобы взять кровь из вены, не требуется специальной подготовки. Приехать в лабораторию лучше утром, натощак, у вас возьмут кровь и скажут, когда будут готовы анализы. Чаще всего результаты бывают готовы через двое-трое суток», — пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что сдать анализ можно и в обычной поликлинике, и в частной лаборатории, выбирать стоит с учетом своего самочувствия.

«Если у вас признаки ОРВИ, то в обязательном порядке надо обратиться в участковую поликлинику, вызвать врача на дом, он проведет обследование и назначит анализы. Если признаков инфекционного заболевания нет, можно обратиться в частную медлабораторию», — рассказала Панкратова.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в декабре прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке болезни статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире выявлено 4,626 миллиона случаев COVID-19, из них более 1,465 миллиона — на территории США. От вызванных вирусом осложнений скончались 311 363 пациента, более 1,679 миллиона человек смогли победить болезнь.