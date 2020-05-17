Лена Миро не оценила формы Глюкозы, назвав певицу «моделью бюджетного класса»

Москва, 17 мая. Блогер Лена Миро в своем Live Journal опубликовала новый пост, в котором раскритиковала певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза. Миро пришлась не по вкусу фигура исполнительницы.

Ранее Глюкоза в своем блоге в Instagram приняла участие в челлендже, идея которого заключается в том, чтобы оставить ребенка наедине с конфетами, предварительно сказав ему дождаться родителей и не трогать сладости. Аналогичный эксперимент Глюкоза провела со своей собакой. Результаты она сняла на видео и опубликовала в своем блоге.

Однако Лена Миро похвалила домашнего питомца Глюкозы и раскритиковала саму Чистякову-Ионову.

«В реале — унылая бытовая задница и сутулая спиной в противной трикотажной кофтенке, в Instagram — модель, пусть и бюджетного класса», — заявила Миро.

Она также высказала мнение, что Глюкоза «увлеклась показом собаки», поэтому забыла исправить недостатки своей фигуры в фоторедакторе. Кроме того, Миро посетовала на отсутствие у Глюкозы и других звезд интеллекта.

Напомним, в начале мая телеведущая и звезда «Дома-2» Виктория Боня сообщила, что запускает курс по построению красивого тела. Однако скандальный блогер Лена Миро убеждена — Боня ничего не смыслит в тренировках. Миро утверждает, что 40-летняя Боня претендует на то, чего не заслуживает, ведь у нее самой нет тела мечты, которое она обещает потенциальным клиентам.