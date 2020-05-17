Ученые из Ульяновска создали экспресс-тест на коронавирус

Ульяновск, 17 мая. Ученые из компании «Тест-Ген» в Ульяновской области разработали экспресс-тест на коронавирус, который в ближайшее время начнет использоваться в медучреждениях региона.

Об этом в своем Instagram рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который накануне провел совещание по организации поэтапного снятия ограничительных мер в условиях распространения коронавируса. Он отметил, что пока эпидемиологическая ситуация в Ульяновской области «не внушает оптимизма».

«Мы в разы нарастили лабораторную базу. Разработка ульяновских ученых — экспресс-тесты на коронавирус, 15 мая уже получила лицензию. Уже есть договоренности о поставке систем в больницы», — сообщил губернатор.

По словам Морозова, за последние сутки в регионе выявлен 101 случай COVID-19, пик заболеваемости инфекционисты прогнозируют к концу мая. Введенные ранее ограничительные меры будут действовать до 24 мая, после чего власти примут решение об их смягчении или ужесточении.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Позже ученые установили, что причиной выступает коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано 4,626 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончались 311 363 пациента, более 1,678 заболевших выздоровели.