Пушков объяснил, зачем Украина ввела санкции против Эрмитажа

Москва, 17 мая. Санкции Украины призваны доказать неизменность антироссийского курса киевских властей. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко, предавая своих избирателей.

«Его выбирали как человека, который может нормализовать отношения с Россией, чтобы мы жили если не как друзья, то хотя бы как соседи, а не враги. Но Зеленский является марионеткой в руках тех, кто находится за его спиной», — сказал Пушков в беседе с «Парламентской газетой».

Пушков также призвал Москву не питать иллюзий о возможной нормализации отношений с Украиной. Накануне президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вслед за этим Киев ввел санкции в отношении ряда научных и культурных учреждений России. В их числе оказались Государственный Эрмитаж и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Представитель Общественной палаты России Елена Сутормина назвала подобные действия недальновидными. Она также указала на нарушение норм международного права со стороны Киева.

«Это, к сожалению, очередной недружественный шаг. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию и на то, что мир пересматривает свои отношения, решение киевских властей демонстрирует недальновидность украинских политиков. Мы видим, что жители Украины устали от этого», — цитирует Сутормину RT.

Она добавила, что мир сейчас наоборот как никогда нуждается в единении и обмене культурными ценностями.