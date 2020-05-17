Ведущая НТВ рассказала, как вылечилась от коронавируса

Москва, 17 мая. Ведущая телеканала НТВ Анна Янкина в эфире программы «Центральное телевидение» рассказала, как вылечилась от коронавируса нового типа.

Янкина сообщила, что переболела двусторонней пневмонией, которая считается легкой формой осложнения при коронавируса. Она рассказала, что первым заболел муж, и их спасло только своевременно начатое лечение.

«Мы поехали делать компьютерную томографию. Первая показала, что легкие абсолютно чистые. В этом и коварство вируса, что он развивается молниеносно. На четвертый день у мужа пропало обоняние. Слава богу, нас грамотный врач консультировал. Сказал: хватит придумывать, у вас COVID, начинайте пить антибиотик. Мне кажется, только это нас и спасло от тяжелого развития заболевания», — поделилась журналистка.

По словам ведущей, у нее не было серьезных симптомов — ни высокой температуры, ни кашля.

«У меня температура была всего 36,8 и легкая тяжесть в груди. Ни першения в горле, ничего. Накануне я убиралась дома и думала, что надышалась моющими средствами. Самое страшное, что мы переболели с младенцем на руках. И это были самые страшные часы в моей жизни. Она не заболела, это чудо», — отметила Янкина.

Журналистка добавила, что после выздоровления она может рассказывать об этом с улыбкой, но месяц назад ей было не до шуток. Янкина продолжает работать удаленно, несмотря на подтверждающие излечение тесты.

Власти Китая в декабре прошлого года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 4,621 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончались 310 869 человек, более 1,678 миллиона пациентов выздоровели.