Израильские медики не нашли связи между прививкой БЦЖ и иммунитетом к COVID-19

Иерусалим, 17 мая. Ученые из Израиля проверили теорию о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Ранее данная версия высказывалась на фоне того, что распространение COVID-19 в России идет низкими темпами. Ряд ученых предполагал, что это происходит из-за тотальной вакцинации БЦЖ.

Для того, чтобы выявить влияние прививки на инфицирование коронавирусом, врачи сравнили показатели заражения COVID-19 у вакцинированных и невакцинированных граждан. При этом учитывалось, что национальная программа иммунизации в Израиле включала обязательную вакцинацию с 1955 по 1982 годы. В результате было исследовано 72 000 человек. 3064 из них были вакцинированы, 2869 — нет, сообщает Journal of American Medical Association.

Результаты показали, что в каждой из групп выявлен всего один тяжелый случай заболевания. Из-за этого ученым не удалось сделать выводы о связи прививки БЦЖ и тяжести коронавируса. При этом, количество инфицированных в обеих группах было примерно одинаково. Исходя из этого ученые сделали вывод, что вакцинация от туберкулеза не защищает от коронавируса. Однако неизвестно, как она влияет на течение болезни.