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Израильские медики не нашли связи между прививкой БЦЖ и иммунитетом к COVID-19

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Израильские медики не нашли связи между прививкой БЦЖ и иммунитетом к COVID-19

Иерусалим, 17 мая. Ученые из Израиля проверили теорию о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Ранее данная версия высказывалась на фоне того, что распространение COVID-19 в России идет низкими темпами. Ряд ученых предполагал, что это происходит из-за тотальной вакцинации БЦЖ.

Для того, чтобы выявить влияние прививки на инфицирование коронавирусом, врачи сравнили показатели заражения COVID-19 у вакцинированных и невакцинированных граждан. При этом учитывалось, что национальная программа иммунизации в Израиле включала обязательную вакцинацию с 1955 по 1982 годы. В результате было исследовано 72 000 человек. 3064 из них были вакцинированы, 2869 — нет, сообщает Journal of American Medical Association.

Результаты показали, что в каждой из групп выявлен всего один тяжелый случай заболевания. Из-за этого ученым не удалось сделать выводы о связи прививки БЦЖ и тяжести коронавируса. При этом, количество инфицированных в обеих группах было примерно одинаково. Исходя из этого ученые сделали вывод, что вакцинация от туберкулеза не защищает от коронавируса. Однако неизвестно, как она влияет на течение болезни.

Израильские медики не нашли связи между прививкой БЦЖ и иммунитетом к COVID-19

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