Bloomberg после скандала поменял заголовок статьи о смертности от COVID-19 в России

Вашингтон, 17 мая. После комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американское информационное агентство Bloomberg изменило заголовок статьи, в которой авторы утверждают, что в России якобы неправильно ведется подсчет летальных случаев COVID-19.

Публикация на страницах издания появилась на этой неделе под первоначальным заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Однако уже в субботу название статьи было изменено на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19». Как поясняет редакция, название было изменено, потому что авторы «ставят под сомнение» методологию статистики по выявлению инфицированных коронавирусом в России.

Стоит отметить, что это не первое изменение заголовка данного материала. После публикации название было изменено на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». Тогда Мария Захарова прокомментировала, что, по ее мнению, заголовок агентства оказался слишком «жутким», потому заявленные «эксперты» обиделись на первоначальное название статьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, тем временем запущенная США информационная кампания в контексте коронавируса против России и Китая набирает обороты. В подтверждение этому на своей странице в Facebook Мария Захарова привела в пример последнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что РФ и КНР в условиях пандемии коронавируса якобы «распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок».