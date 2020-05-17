حصاد اخبار سوريا في 16 مايو/ايار: إرهابيو تنظيم «داعش» يعدمون رجلا في محافظة حمص واستئناف القصف بين الجيش السوري والمسلحين في إدلب.

سوريا. نشر المرصد السوري لحقوق الانسان مزيدا من التفاصيل عن نتائج القصف المتبادل بين المسلحين والجيش العربي السوري في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب.

إرهابيو تنظيم «داعش» يعدمون رجلا في محافظة حمص

نشرت الوسائل الإعلامية التابعة لتنظيم «داعش» خبرا عن اعتقال وإعدام رجل يُزعم أنه عميلا للجيش العربي السوري.

وتم قبض على هذا الرجل في الصحراء غرب مدينة السخنة وبعد التحقيق معه تم قتله.

استئناف المفاوضات مع الجهاديين في درعا

استؤنفت المفاوضات مع المسلحين في محافظة درعا. حاولت السلطات السورية مرة أخرى حل النزاع سلميا، على الرغم من رفض الإرهابيين الاقتراح السابق بإخلائهم إلى محافظة إدلب.

يشار إلى أنه يجري الاجتماع بين الأطراف في مدينة طفس. ويطالب المسؤولون الحكوميون المسلحين بتسليم أسلحتهم والانسحاب إلى محافظة إدلب.

في الوقت نفسه، يعتقد المحللون العسكريون أن محاولة التوصل إلى اتفاق مع المتطارفين لن تؤدي إلى استقرار الوضع في المحافظة، لأنه سيبقى بعضهم في درعا، وسيواصلون ممارسة أنشطة سرية.

مواصلة القصف بين الجيش العربي السوري والمسلحين في محافظة إدلب

نشر المرصد السوري لحقوق الانسان مزيدا من التفاصيل عن نتائج القصف المتبادل بين المسلحين والجيش العربي السوري في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب ، وأفيد في الوقت السابق عن مقتل عنصرين من مجموعة فيلق الشام. وبحسب البيانات المحدثة، أصيب سبعة إرهابيين آخرين.

وبادر المسلحون بالاشتباكات حيث انتهكوا مرة أخرى وقف إطلاق النار على خط الترسيم. وحاليا يتبادل الجيش والمسلحون القصف بالقرب من بلدتي فليفل وسفوهن.

وحدات الهندسة تقوم بإزالة الغام غرب مدينة دير الزور

قامت الوحدات الهندسية التابعة للجيش العربي السوري بأعمال إزالة الألغام في الجزء الغربي من دير الزور. وأزال المهندسون بين الساعة 10.00 والساعة 14.00 عبوات ناسفة وذخائر تركها إرهابيو تنظيم «داعش» في منطقة حول بلدة الشولا.

وفي الوقت نفسه، يستمر الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني عمليات التفتيش بادية الشام لتحديد «الخلايا النائمة» لتنظيم «داعش».