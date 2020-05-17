Роттердам примет Евровидение-2021

Роттердам, 17 мая. Международный песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме. Об этом сообщили в Европейском вещательном союзе.

Отмечается, что голландский город получил статус хозяин в 2020 году. Однако конкурс Евровидение-2020 в привычном формате был отменен на фоне пандемии COVID-19. Тем не менее, в субботу состоялось шоу «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light). Зрители получили возможность наблюдать за выступлениями участников в режиме он-лайн.

«И даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить. Вместе мы прорвемся так или иначе. Это случится, мы откроемся миру», — отметили вещатели.

Россию представил питерский музыкальный коллектив Little Big с композицией «Uno». Клип на эту песню стал чрезвычайно популярным на официальном канале Евровидения в YouTube.

Российская группа была признана одним из фаворитов. Однако шоу «Европа зажигает свет» прошло без определения призовых мест. Конкурс Евровидение-2020 должен был пройти в Роттердаме, но впервые за 65 лет его пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.

Ранее в Сети был опубликован клип на мотив песни «Uno» под балалайки. Шуточная версия хита повествует о ситуации с коронавирусом в Европе и России, передает RT.

Также своим мнением о выступлении Little Big на шоу «Европа зажигает свет» поделился известный блогер Вадим Манукян. По его мнению, вместо записанного клипа россиянам лучше было представить «живое» выступление. Он также указал на небольшой зрительский интерес к Europe Shine A Light.