Экс-сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов скончался из-за коронавируса

Ижевск, 17 мая. В Удмуртской Республике в субботу ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения «Справедливой России», бывший сенатор, депутат Госдумы, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Шудегов. У мужчины был выявлен COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Региональное отделение выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Евграфовича», — говорится в сообщении.

Виктор Шудегов родился в 1952 году в Удмуртской АССР. С отличием окончил местный университет по специальности «физика», позже став профессором, заведующим кафедрой физики и механики новых материалов, ректором Института регионологии. С 2001 года являлся представителем правительства Удмуртской Республики в Совете Федерации, а с 2002 по 2007 годы председателем Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. До 2016 года Шудегов исполнял обязанности заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию.