ЦИК заявил о готовности избирательной системы к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Москва, 17 мая. Новую дату голосования за поправки в Конституцию РФ должен назначить президент России Владимир Путин. В свою очередь избирательная система страны находится в состоянии полной готовности. Об этом в субботу сообщил заместитель председателя Центрального избирательного комитета (ЦИК) Николай Булаев.

«ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России В. В. Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности», — цитирует Булаева РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может состояться летом. Условием для этого должно стать снижение заболеваемости коронавирусом, поэтому итоговая дата пока не назначена.

15 января президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию и предложил внести поправки в Конституцию. Тогда же глава государства подчеркнул, что решение по всему пакету предлагаемых изменений должно приниматься населением России. Общероссийское голосование планировалось провести 22 апреля, но в конце марта Путин в ходе обращения к нации сообщил, что оно будет перенесено из-за эпидемии коронавируса.