США пытаются легитимизировать нарушение  акта Россия — НАТО, используя Польшу

В новой Стратегии национальной безопасности Польши официально обозначено стремление Варшавы к постоянному присутствию американских войск в стране. Почему это не пустые слова и что стоит за решением польского руководства?

12 мая президент Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности республики. Одно из положений, закрепленных в документе, предписывает «развивать стратегическое сотрудничество страны с США в военной сфере (включая постоянное присутствие американских войск в республике), технологиях и энергетике».

Упоминание в столь значимом для республики документе словосочетания «постоянное присутствие» имеет перед собой далеко идущую цель. Но для ее полного понимания – немного ретроспективы.

27 мая 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора. В документе обозначены основные принципы и области взаимодействия сторон, а также определены своеобразные правила поведения в военной сфере.

Одним из ключевых положений акта является согласие Альянса, что в нынешних и обозримых условиях безопасности он не будет дополнительно размещать существенные боевые силы возле границ России.

И так было до 2014 года, когда начался конфликт на юго-востоке Украины. После его начала страны Запада объявили Москву агрессором и под предлогом защиты от потенциального нападения русских стали наращивать военную группировку у российских границ. Если не вдаваться в подробности, сначала это было размещение в Прибалтике танковой роты, затем она переросла в четыре батальонные тактические группы НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше и, наконец, в 2017 году апогеем роста военного присутствия стало размещение на польской и немецкой земле бронетанковой бригады и бригады армейской авиации США.

Важным моментом в процессе размещения военных подразделений у границ России является его ротационный принцип. То есть, например, бригада приезжает в Польшу на девять месяцев, а потом ее меняет другая. С точки зрения подписанного в 1997 г. акта, это позволяет НАТО и США, как стране — участнице Североатлантического альянса, избегать ответственности за его нарушение. Ведь чисто юридически размещение не постоянное, а временное. Хоть все и понимают, что это не более чем уловка.

Первые проблемы у Вашингтона начались в конце 2018 – начале 2019 года, когда он совместно с Варшавой решил официально открыть в Польше постоянную военную базу, получившую нашумевшее название «Форт-Трамп». Изначально она предусматривала размещение в республике целой дивизии, но в итоге превратилась в тысячу военнослужащих-тыловиков, которые так до сих пор в Польшу и не прибыли. Причинами срыва американо-польского проекта стало резкое недовольство им со стороны других европейских партнеров США, не желавших настолько усложнять отношения с Москвой.

Однако недавно в Штатах вновь заговорили о постоянном присутствии американских войск в Польше. 30 апреля Атлантический совет, являющийся главным аналитическим центром, разрабатывающим предложения для военного руководства США и НАТО, опубликовал доклад «Коронавирус и трансатлантическая безопасность: предложения по оборонному планированию». В нем говорится, что пандемия коронавируса показала несостоятельность ротационного размещения войск в Восточной Европе, так как «случись что», ротации будут сорваны. Поэтому Вашингтону необходимо задуматься о постоянном размещении войск, чтобы всегда быть готовым к чрезвычайным обстоятельствам в Европе.

Получается, что после сокращения формата «Форт-Трампа» американцы вовсе не бросили затею перевода своего присутствия в Восточной Европе с ротационного на постоянное, а продолжают медленно, но верно продавливать ее по всем возможным каналам. И будьте уверены, доклад Атлантического совета – лишь верхушка айсберга.

На этом фоне цель закрепления в новой Стратегии национальной безопасности Польши положения о постоянном присутствии американских войск в республике становится более понятной. Этот шаг направлен на создание правовой основы нарушения акта Россия — НАТО, чтобы у Вашингтона и Варшавы было больше весомых аргументов для союзников по Альянсу и не получилось снова как с «Форт-Трампом». Ведь, если постоянное размещение войск предусмотрено законодательством страны (реализация положений Стратегии регулируется законом об управлении национальной безопасностью), идея явно звучит убедительней.

Да, новый разговор с союзниками об увеличении военного присутствия в Восточной Европе будет не завтра. Но, учитывая все вышесказанное, готовиться к нему Москве нужно уже сейчас. Потому что налицо не просто акт «преклонения поляков пред мощью США», а явное планирование новой дипломатической агрессии против России.