Саакашвили назвал задачи, поставленные Зеленским

Киев, 16 мая. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал задачи, поставленные ему президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал об этом на встрече руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами G7.
Глава Украины утвердил грузинского политика на должность руководителя исполнительного комитета Национального совета реформ. Саакашвили отметил, что Зеленский ожидает от него улучшения налогового законодательства и завершения таможенной реформы. В офисе президента добавили, что на Саакашвили возложена также «координация сотрудничества с международными организациями».
Следует отметить, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже пробовал свои силы в украинской власти. Он возглавлял одесскую областную государственную администрацию в период с мая 2015 года по ноябрь 2016 года.
Кроме того, Саакашвили занимал должность советника президента Порошенко. Оба политика изначально говорили о дружеских отношениях. Однако впоследствии между ними произошел серьезный конфликт.
Экс-президент Грузии выступал за отставку Порошенко. В свою очередь, глава Украины лишил оппонента им же пожалованного украинского гражданства. Саакашвили был запрещен въезд на Украину, но он сумел прорвать границу.
Ранее Саакашвили поделился своими планами на новой должности.
«Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места», — цитирует RT.