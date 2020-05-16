Власти США считают «нецелесообразным» лечить от COVID-19 постояльцев домов престарелых

Нью-Йорк, 16 мая. В Соединенных Штатах Америки местные власти не занимаются лечением коронавирусной инфекции у постояльцев домов престарелых, поскольку считают это «попросту нецелесообразным». Об этом рассказал исполнительный директор Коалиции учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми Ричард Моллот.

Как пояснил эксперт, федеральные власти могли бы хоть как-то защитить пожилых, проживающих в интернатах. Однако, по мнению Моллота, этого совершенно не происходит и руководство зачастую игнорирует некоторые сигналы об ухудшении ситуации. Или же реагирует с сильным опозданием как в целом по стране, так и в отдельных медучреждениях.

«Некоторые семьи рассказывают, что они лишь после смерти своих родных узнавали, что те вообще были больны коронавирусной инфекцией. Либо они узнавали об этом только тогда, когда их родственников увозили из пансионата в больницу, но тогда уже было слишком поздно», — заявил Ричард Моллот в интервью телеканалу RT.

Он также отмечает, что регистрировались случаи, когда постоялец дома престарелых жил в одной комнате с инфицированным коронавирусом. Однако людей не расселяли и в результате они заражались оба.

Напомним, ранее американские медработники зафиксировали в 20 штатах воспалительный синдром, который поражает только детей и может быть связан с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет газета «Известия».