Украина заявила об устранении повреждения нефтепровода «Дружба»

Киев, 16 мая. Повреждение нефтепровода «Дружба» на участке во Львовской области устранено. Такое заявление сделало предприятие «Укртранснафта».

В свою очередь, правоохранители сообщили об открытии уголовного производства.

«Шестнадцатого мая работники безопасности АО «Укртранснафта» обнаружили злонамеренное повреждение магистрального нефтепровода «Дружба» во Львовской области. Специалисты компании сразу же заявили о «находке» в правоохранительные органы. По факту совершения правонарушения открыто уголовное дело», — гласит публикация «Укртранснафта» на официальной странице предприятия в Facebook.

Уточняется, что правоохранители выявили несанкционированный отбор нефти протяженностью 250 метров. Пресс-служба «Укртранснафты» отмечает, что в 2019 году было ликвидировано более 20 незаконных врезок в нефтепровода.

В июне 2019 года о врезке в нефтепровод «Дружба» сообщала RT.

«14 июня в 14.20 специалисты «Укртранснафты» обнаружили повреждения на второй очереди нефтепровода Броды — Госграница. Злоумышленники встроили в трубу шланг длиной 250 м и провели его по поверхности земли», — сообщили в пресс-службе компании.

Также стало известно, что Россия и Украина продлили соглашение по транзиту на десять лет. Кроме того, министр энергетики России Александр Новак заявил о сроках устранения загрязнения нефтепровода «Дружба». По его словам, задача будет выполнена до середины 2020 года.