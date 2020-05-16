Украина заявила об устранении повреждения нефтепровода «Дружба»

Киев, 16 мая. Повреждение нефтепровода «Дружба» на участке во Львовской области устранено. Такое заявление сделало предприятие «Укртранснафта».
В свою очередь, правоохранители сообщили об открытии уголовного производства.
«Шестнадцатого мая работники безопасности АО «Укртранснафта» обнаружили злонамеренное повреждение магистрального нефтепровода «Дружба» во Львовской области. Специалисты компании сразу же заявили о «находке» в правоохранительные органы. По факту совершения правонарушения открыто уголовное дело», — гласит публикация «Укртранснафта» на официальной странице предприятия в Facebook.
Уточняется, что правоохранители выявили несанкционированный отбор нефти протяженностью 250 метров. Пресс-служба «Укртранснафты» отмечает, что в 2019 году было ликвидировано более 20 незаконных врезок в нефтепровода.
В июне 2019 года о врезке в нефтепровод «Дружба» сообщала RT.
«14 июня в 14.20 специалисты «Укртранснафты» обнаружили повреждения на второй очереди нефтепровода Броды — Госграница. Злоумышленники встроили в трубу шланг длиной 250 м и провели его по поверхности земли», — сообщили в пресс-службе компании.
Также стало известно, что Россия и Украина продлили соглашение по транзиту на десять лет. Кроме того, министр энергетики России Александр Новак заявил о сроках устранения загрязнения нефтепровода «Дружба». По его словам, задача будет выполнена до середины 2020 года.
«Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы», — сказал Новак.