Террористы устроили три обстрела в сирийском Идлибе

Дамаск, 16 мая. В сирийской провинции Идлиб члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ) открыли огонь по двум населенным пунктам. Об этом в субботу сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев.

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — говорится в сообщении ЦПВС.

Также было отмечено, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Напомним, 11 мая в Сирии были зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия. Противозаконные действия также были совершены со стороны террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

В начале мая в Сирии с поддержкой специалистов Министерства обороны РФ было разминировано 1,7 гектара территории. По информации российского оборонного ведомства, инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Абрил, Дума, Мазраат-Махмуд и Хауш-аль-Фара (провинция Дамаск), Джасим, Анхуль, Кафар-Шамс и аль-Харра (провинция Даръа).

1 Организация запрещена на территории РФ.