Клинцевич обвинил США в попытках создать «космическое НАТО»

Полноценно осваивать космическое пространство человечество может только сообща. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал сообщение представителя NASA Майкла Голда, который опроверг слухи о том, что США не хотят включать Россию в «Соглашения Артемиды». Чиновник ведомства заверил, что утечки в СМИ, которые свидетельствовали о желании не допустить РФ до освоения Луны, отображают реальное положение дел «не совсем корректно».

«Уверен, что нашей стране стоит участвовать в подобных глобальных проектах, — убежден Клинцевич. — Делать их совместно с другими космическими державами будет значительно легче, нежели в одиночку. Однако в данном конкретном случае я сомневаюсь, что на Луне найдут какие-то ценные ископаемые, а даже если и так, то условия, которые нам выдвинут за участие в их добыче, будут настолько унизительными, что лучше не связываться с этим вообще».

Сенатор добавил, что окончательное решение будут принимать компетентные в этой сфере ведомства, такие, как Роскосмос или Министерство иностранных дел.

«Нельзя забывать, что у нас имеются продвинутые в технологическом плане международные партнеры, — напомнил парламентарий. — Мы и сами можем сформировать достаточно сильную коалицию по изучению космоса».

Собеседник ФАН поделился своими опасениями: наблюдая за процессами, происходящими вокруг «Соглашения Артемиды», он заметил формирование не исследовательского и даже не коммерческого проекта — по его словам, налицо новый военный блок.

«У меня с каждым днем все больше и больше создается впечатление, что американцы создают второе, но уже космическое НАТО, — заявил Клинцевич. — И это вызывает серьезную озабоченность».

При этом, добавил сенатор, нельзя забывать, что у России и США есть большой совместный опыт управления проектами такого масштаба: достаточно вспомнить только орбитальную станцию «Мир».