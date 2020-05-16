Экс-директор «Нафтогаза» Витренко рассказал, что мама запрещает ему «давить» на «Газпром»

Киев, 16 мая. Юрий Витренко, ранее занимавший должность руководителя украинской госкомпании «Нафтогаз», рассказал о влиянии матери на принятие им решений. Как пояснил менеджер, часто из-за просоветской позиции родственницы, ему приходилось отказываться от «давления» на российский «Газпром».

Матерью экс-главы «Нафтогаза» является Наталья Витренко, руководитель Прогрессивной социалистической партии Украины. В обществе она известна тем, что лоббирует вхождение Украины в союз с Россией и Беларусью. Как пояснил Юрий Витренко во время своего интервью на местном телеканале, позиция матери часто расходится с его взглядами. Это мешает как его деятельности, так и ее работе. Он также отметил, что люди в стране воспринимают его не столь серьезно из-за убеждений его матери.

«Нам нужна поддержка общества, когда мы обращаемся к обществу, мол, давай вместе давить на власть в вопросах того же «Газпрома», вопросах с Россией. Мне сразу вспоминают мою маму с его просоветскими взглядами», — приводит слова Юрия Витренко «ПолитРоссия».

Напомним, 13 мая исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании. По словам менеджера, он получил формальное предупреждение о сокращении своей должности. Как стало известно, решение о сокращении принимал глава правления компании Андрей Коболев, пишет газета «Известия».