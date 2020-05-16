Американские ученые выявили связь COVID-19 с диабетом

Бостон, 16 мая. Коронавирус может способствовать заболеванию сахарным диабетом. К такому заключению пришли специалисты Центра диабета имени Джослина штата Массачусетс. Результаты исследований опубликованы в журнале «PNAS».

Руководитель исследования Рональд Кан полагает, что аутоимунная реакция при первом типе сахарного диабета может быть вызвана микроорганизмами, синтезирующими белки. Эти микроорганизмы напоминают инсулин.

В ходе исследования ученые изучили обширную базу геномов из нескольких тысяч вирусов. В итоге было найдено 16 вирусных микроорганизмов, часть которых близка к отрезкам человеческого ДНК.

Кан также отмечает, что в общей сложности существует около 300 тысяч вирусов, которые могут заразить клетки млекопитающего. К настоящему моменту изучено лишь 2,5%.

В канун Нового года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке нового вида коронавируса в городе Ухань. Болезнь быстро вышла за пределы КНР. К настоящему моменту по всему миру подтверждено более 310 тысяч летальных исходов среди пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. В рамках борьбы с опасной инфекцией правительства большинства стран мира принимают жесткие ограничительные меры.

Ранее жительница Соединенного Королевства пожаловалась на работу медиков в доме престарелых. Ее пожилая мама почувствовала недомогание и симптомы, характерные для COVID-19. Медики не стали проводить тест на коронавирус. Несколько дней спустя женщина скончалась, передает RT.

Также стало известно, какой уровень летальности от COVID-19 в России.