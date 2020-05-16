США готовы нарушить Венский документ ради игры мускулами у границ России

Вскрывшиеся подробности готовящихся в Польше модифицированных учений Defender Europe 2020 говорят о планах Вашингтона грубо нарушить международные договоренности о безопасности и прозрачности военных мероприятий.

В апреле-мае 2020 года Министерство обороны США планировало провести на территории Европы крупномасштабное учение «Защитник Европы – 2020», в котором должны были принять участие 37 000 военнослужащих. «Защитник» должен был стать центральным событием в жизни стран НАТО.

Однако вспышка коронавирусной инфекции внесла в него коррективы. 13 марта переброски американских военнослужащих и военной техники были прекращены, а тремя днями позднее командование Вооруженных сил США в Европе объявило о частичной отмене Defender Europe 2020 и переносе оставшихся мероприятий на более поздний срок и в «другом формате».

13 мая, спустя два месяца раздумий, американское командование, наконец, заявило, что модифицированное учение Defender Europe пройдет на польском полигоне в Дравско-Поморске с 5 по 19 июня. В нем примут участие 4 000 американских военнослужащих (которые уже успели прибыть в Европу до отмены перебросок) и 2 000 их польских коллег. Также заявлено, что одновременно с «Защитником» пройдет национальное учение вооруженных сил Польши «Анаконда – 2020». Официально они являются двумя отдельными учениями, однако, на самом деле, связаны друг с другом единым замыслом – то есть, подчиняются одному сценарию. Это говорит о том, что юридически количество их участников считается отдельно, но де-факто численность обоих мероприятий нужно суммировать.

На данный момент официальная информация о количестве участников «Анаконды», также сокращенной из-за коронавируса, отсутствует, поэтому итоговый масштаб июньских военных игрищ в Европе до конца не ясен. Но еще в конце 2019 года было известно, что в этом учении должны были принять участие не менее 80 тысяч военнослужащих, включая 50 тысяч резервистов. Отсюда становится понятно, что даже в условиях сокращения «Анаконды» в ней примут участие не менее 10 000 человек. Потому что еще большее сокращение численности мероприятия в принципе ставит рациональность его проведения под сомнение.

Таким образом, в июне на территории Польши будут проходить два учебно-боевых мероприятия в составе как минимум 16 тысяч участников.

И вот тут начинается самое интересное. В соответствии с международными договоренностями, военные учения такого масштаба не могут проходить без наблюдателей. Об этом говорит Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности:

«Участие формирований сухопутных войcк гоcударcтв — учаcтников в одной и той же деятельности по проведению учения, проводимой под единым оперативным командованием самостоятельно или cовмеcтно c любыми возможными военно-воздушными или военно-морcкими компонентами будет подлежать наблюдению в тех cлучаях, когда чиcленноcть участвующих войcк составляет или превышает 13 000 человек…».

Получается, что, так как июньские учения США и Польши связаны единым замыслом и их масштаб превышает названный в Договоре, руководства этих стран были обязаны пригласить на них военных наблюдателей. Но, грубо нарушая один из основополагающих международных договоров, они этого не сделали, заявив, что «Защитник Европы» и «Анаконда» как бы являются двумя отдельными учебно-боевыми мероприятиями.

Этот акт дипломатической агрессии, к сожалению, объясняется очень просто: если бы американское и польское правительства не врали и обнародовали свои планы о проведении учений численностью свыше 13 000 человек, их пришлось бы либо сократить, либо вовсе отменить, так как европейские страны были бы против отправки военных наблюдателей на польский полигон из-за мер коронавирусной предосторожности.

Но, поскольку желание американцев организовать в Европе как можно более эффектное военное зрелище не подвластно никаким обстоятельствам, они предпочли путь глобального мошенничества и, будучи без присмотра, могут теперь творить в Польше все, что им заблагорассудится. В очередной раз подтвердив свое наплевательское отношение к международному праву и создав предпосылки к росту военной напряженности в Восточной Европе.