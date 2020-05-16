Плющенко выставил Рудковскую на улицу с вещами под песню Юрия Антонова

Москва, 16 мая. Российский фигурист Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская продолжают развлекаться на самоизоляции съемкой импровизированных скетчей. Очередной ролик продюсер Димы Билана выложила на своей странице в Instagram.

Звездная пара обыграла ситуацию, при которой у Рудковской проявляются подозрительные симптомы, опасные во время пандемии коронавируса. Фигурист выставил на улицу свою супругу за то, что та якобы чихнула.

«В наше время лучше не чихать, а то можно остаться бездомной», — пошутила Рудковская в описании ролика.

Примечательно, что супруги при этом не говорят, а лишь открывают рты. На видео наложен диалог Совы и Винни-Пуха из советского мультика. Выгнав Рудковскую за дверь, Плющенко начинает эмоционально праздновать свое одиночество, а за кадром играет композиция Юрия Антонова «Мечта сбывается».

Ранее супруги оказались в центре скандала, связанного с их сыном, известным как Гном Гномыч. В Сети появилась информация, что мальчик якобы страдает психическим расстройством.

Рудковская опровергла данные сообщения, пригрозив журналистам судебным разбирательством. На сторону семьи встали многие знаменитости, в том числе фигуристка Татьяна Навка, поддержавшая своих друзей, передает «Культуромания».