Уровень летальности от COVID-19 в России в 7,5 раз меньше, чем по миру

Москва, 16 мая. В России уровень летальных исходов от инфицирования коронавирусной инфекцией в 7,5 раза меньше, чем в целом по всему миру. Об этом в субботу заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раз меньше, чем по миру в целом», — сказала она в анонсе телепередачи «Вести недели» в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, что ранее американские издания The Financial Times и The New York Times сообщили, что смертность от COVID-19 в России может быть на 70% выше официальных данных. Позже комиссия Государственной думы попросила МИД принять меры после выхода публикаций вплоть до лишения западных СМИ аккредитации в РФ​​​.

Представитель МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что российские дипломаты адресовали обращение к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле. Также МИД РФ направит соответствующие материалы в секретариат ООН. Захарова говорит, что публикации западных СМИ являются примером «инфодемии», к борьбе с которой призывал международное сообщество генсек ООН Антониу Гутерреш.