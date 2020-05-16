В Польше назвали причину, почему конкурент «Северного потока – 2» бесполезен для Варшавы

Москва, 16 мая. Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей может оказаться бесполезным из-за изменений трендов мировой энергетики к окончанию его строительства. Причины неактуальности конкурента «Северного потока – 2» назвали журналисты польского аналитического журнала Nowa Konfederacja.

Обозреватели издания напомнили руководству страны о внедрении концепции Европейского зеленого курса, которую также приняла и Варшава. Согласно энергетической стратегии Польши, разработанной на основе этой концепции, газ должен занимать к 2040 году только 16% от всего объема источников энергии в стране.

«Увлекшись возможностью активно формировать свой энергетический рынок, мы можем начать движение к целям, которые не соответствуют сегодняшним реалиям, и это вызывает тревогу. Baltic Pipe — мечта, которая исполнилась слишком поздно», — считают авторы материала.

Кроме того, аналитики опасаются падения спроса на голубое топливо. Особенное неудобство реализации польско-датского проекта доставляет российский газопровод «Северный поток – 2», который скоро будет достроен благодаря прибытию трубоукладчика «Академик Черский».