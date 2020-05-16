За нарушителями самоизоляции будут следить с воздуха. ФАН-ТВ

Нарушения режима самоизоляции теперь будут отслеживать с помощью высотного комплекса видеонаблюдения «ОКО». Росгвардия начала использовать данную технологию в подмосковном Пушкино. С помощью «ОКО» планируется проводить наблюдение за нарушителями в лесопарковых зонах.

«Мы обеспечиваем охрану общественного порядка с помощью высотного комплекса видеонаблюдения «ОКО». У нас задействованы сотрудники авиационного отряда специального назначения, они ведут мониторинг ситуации в лесопарковых зонах. Информация, которая получена с помощью комплекса видеонаблюдения с неба, передается сотрудникам Росгвардии, полиции, которые дежурят на маршрутах патрулирования», — говорит Ольга Егорова, сотрудница пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Данная технология позволит быстрее реагировать на нарушения режима самоизоляции, а также будет нести превентивный характер.

Кроме применения видеонаблюдения «ОКО» Росгвардия препятствует распространению COVID-19 и другими методами. Сотрудники проводят беседы с гражданами о профилактике заболеваний: обязательном ношении масок и перчаток. Также выдают памятки с необходимой информацией о медицинской и волонтерской помощи.

Росгвардия и до карантина использовала технологию «ОКО». Она была задействована на крупных мероприятиях последних лет, например, Чемпионате мира по футболу FIFA-2018.