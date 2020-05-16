Глава Минтранса рассказал о сокращении авиаперевозок по итогам года

Москва, 16 мая. По итогам текущего года общая сумма авиаперевозок в России может сократиться вдвое. При оптимистичном сценарии восстановление полетов начнется в середине лета, а пассажиропоток составит около 60 млн перевезенных человек. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в субботу.

По словам главы Минтранса, в настоящее время рассматриваются два возможных сценария. Первый оптимистичный V-образный прогноз подразумевает, что на сегодняшний день перевозки воздушным транспортом почти остановились. В таком случае к концу года отрасль сможет восстановить ежемесячный объем перевозок по сравнению с прошлым годом. Однако за счет резкого спада будет потеряна половина пассажиропотока, который был запланирован на этот год.

Второй прогноз представляет U-образную кривую. Он подразумевает, что полеты приостановятся на некоторое время и восстановятся к осени. В таком случае пассажиропоток составит около 30 млн человек. По итогам прошлого года авиакомпании РФ перевезли рекордные 128,1 млн пассажиров.

«То есть мы какое-то время полежим и, соответственно, если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года», — цитирует Евгения Дитриха ТАСС.

Напомним, ранее Дитрих сообщил, что внутренние авиаперевозки в России могут начать восстанавливаться со второй половины июня. Глава ведомства надеется, что международные авиаперевозки также удастся возобновить летом текущего года. Он подчеркнул, что после самоизоляции многие хотят отправиться на отдых, в том числе и в другие страны, поэтому важно обеспечить безопасность.