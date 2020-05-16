Дана Борисова утащила туфли у участницы шоу «Пусть говорят»

Москва, 16 мая. Телеведущая Дана Борисова вновь стала участницей скандала. В этот раз девушка отличилась на съемках шоу «Пусть говорят».
По неизвестной причине Борисова прибыла на съемки без своей обуви. Телеведущая не растерялась в данной ситуации, позаимствовав туфли у журналистки Марианы Саид-Шах, которая также принимала участие в программе. Однако девушка не посчитала нужным при этом спросить разрешения.
«Дана стала заглядывать во все пакеты, которые стояли в гримерке. В одном из них Борисова обнаружила туфли Саид-Шах. Они ей приглянулись. Съемка уже шла, поэтому Дана надела обувь и пошла в студию», — рассказали очевидцы.
Саид-Шах раньше появилась в студии, поэтому очень удивилась, когда в нее вошла Борисова, обутая в знакомые туфли. После съемок журналистка потребовала вернуть обувь, но Борисова нагло заметила, что она ей еще пригодится.
Девушка очень хотела сфотографироваться с ведущим программы Дмитрием Борисовым, заметив, что не хочет делать этого босиком. Вернуть туфли Саид-Шах она предложила на следующий день, отправив их курьером.
Саид-Шах спокойно отнеслась к странной ситуации, но все же пожелала Борисовой стабильности.
«Дана — талантливая девушка. Я смотрела «Армейский магазин» и всегда восхищалась ею. Мне казалось, что ее карьера пойдет вверх. Никогда не верила в ее болезнь, считала это какой-то нелепостью. Как-то встретила Дану на съемках: выглядела она потрясающе. Я порадовалась за нее. А тут опять все началось…» — отметила она.