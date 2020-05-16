حصاد أخبار ليبيا في 16 مايو/أيار: ليونكوف يصف عدد من وثائق الأمم المتحدة بالـ"كلام الفارغ" ومقاتلو حكومة الوفاق يفتشون سكان طرابلس بحثا عن مؤيدي الجيش الوطني

ليبيا. الأمم المتحدة تفقد مصداقيتها بسبب مصادر غير مؤكدة ومزيفة، في حين أن حقيقة ما يحدث في ليبيا يعرض على شاشات التلفزيون العالمية: فيلم "Shugaley" يحدث صدى في وسائل الإعلام الأجنبية.

هبوط طائرة شحن ليبية تحمل مقاتلي حكومة الوفاق في مطار اسطنبول

تحدثت مصادر على وسائل التواصل الاجتماعي عن هبوط طائرة ليبية محملة بمسلحين تابعين لحكومة الوفاق من ليبيا في مطار اسطنبول التركي.

وقال أحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يعيش في ليبيا أن طائرة الشحن IL-76TD REG: 5A-POL 5APOL التابعة لميليشيات مصراتة، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني، هبطت في مطار اسطنبول.

فيلم "شوغالي" لن يظهر على " Netflix " لأنه يتناقض مع الأساطير الغربية حول نظام القذافي

قال أولديريكو دي لورينتيس، رئيس تحرير الصحيفة الإيطالية "الصوت الوطني"، إنه يجب على كل شخص مشاهدة الفيلم الروسي "شوغالي"، على الرغم من أنه لن يظهر على " "Netflixأبدا.

ونوه الصحفي الإيطالي إلى أن "ما يمنع فيلم شوغالي من الظهور على Netflix ومنصات أخرى مماثلة، في الواقع، يكمن في المحتوى والمرتبط بتدمير بعض الأساطير حول سقوط نظام القذافي المتجذرة في الغرب".

ليونكوف يصف عدد من وثائق الأمم المتحدة المبنية على مصادر غير موثوقة بالـ"كلام الفارغ"

تعتمد الأمم المتحدة بشكل متزايد على بعض تطلعات السياسات الخارجية، كما يتبين من عدة قرارات، هكذا علق الخبير العسكري لمجلة أرسنال الروسية أليكسي ليونكوف على تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول وجود شركات عسكرية روسية في ليبيا لوكالة الأنباء الفيدرالية.

وقال ليونكوف "كل هذه القصص حول شركة "فاغنر" الأمنية وما شابه ذلك- أين لم يبحثوا عنهم: في جمهورية إفريقيا الوسطى، فنزويلا ... حيث لم يكونوا موجودين. عادة ما تكون هذه قصة خيالية عن تدخل روسيا في نوع من الأعمال هناك باستخدام الشركات العسكرية الخاصة ".

بشكل عام، القوات المسلحة الروسية ترد على العدوان ضد دولتهم. ومع ذلك، هناك استثناءات عندما تعمل القوات المسلحة الروسية بناء على دعوة من قبل دول محددة، وفقا لقرار من الأمم المتحدة - على سبيل المثال، هناك وحدة عسكرية روسية الآن في سوريا.

مقاتلو حكومة الوفاق يفتشون سكان طرابلس بحثا عن مؤيدي الجيش الوطني الليبي

أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعيشون في ليبيا أن المسلحين الموالين لتركيا يقومون بتفتيش المدنيين في شوارع طرابلس، وفي الوقت ذاته ينقلون المرتزقة السوريين من قاعدة معيتيقة الجوية.

وبحسب أحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن حكومة طرابلس تفتش المدنيين للبحث عن مؤيدين للجيش الوطني الليبي. ويذكر أن المرتزقة الأتراك لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي يقومون بتفتيش المواطنين في شوارع طرابلس المركزية. ويتم فحص جميع المدنيين، دون استثناء، بغض النظر عن العمر - ويتصفح المسلحون محتويات الهواتف المحمولة للمدنيين بحثا عن معلومات تثبت تأيديهم للجيش الوطني الليبي.