Ученые обнаружили способное полностью заблокировать коронавирус средство

Москва, 16 мая. Американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics объявила о том, что ее специалисты обнаружили антитело, способное полностью заблокировать коронавирус SARS-CoV-2.

Сообщается, что ученые изучили миллиарды антител, в результате научной работы были выявлены сотни из них, способные оказывать влияние на коронавирус нового типа. Одно из таких антител STI-1499, по данным исследователей, стопроцентно сможет защитить клетки человеческого организма от инфицирования пневмонией COVID-19.

Медики объяснили механизм действия STI-1499. Антитело обволакивает вирус SARS-CoV-2 и за четыре дня полностью выводит его из организма.

«Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», — сказал основатель Sorrento Therapeutics доктор Генри Джи.

На данный момент компания не имеет возможности производить средство, поскольку его испытания пока проводились только в лабораторных условиях. Однако ученые уверены, что после внедрения лекарства в медицинскую практику карантинные меры можно будет отменить.

«Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция не понадобится», — уточнил Джи.

Эпидемия коронавируса началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. По последним данным, в мире зарегистрировано более 4,4 миллиона случаев пневмонии нового типа, ее жертвами стали около 302 тысяч человек.