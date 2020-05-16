Донбасс сегодня: перестрелка в ВСУ привела к потерям, паника из-за COVID-19 нарастает

Донбасс, 16 мая. Киевские силовики обстреляли Донецк. Военнослужащие ВСУ стреляют друг в друга из-за исторических и политических разногласий. Гражданские медики отказались спасать больных коронавирусом бойцов украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинские силовики обстреляли Донецкую Народную Республику более 20 раз. Огонь открывался на трех направлениях по городам Донецку, Горловке и прилегающим к ним населенным пунктам, а также по селу Набережное на юге республики. Стрельба велась из 82-мм и 120-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В Куйбышевском районе Донецка повреждены четыре многоквартирных дома и здание рынка «Октябрьский».

Украинские «освободители» грабят мирное население

Командование Вооруженных сил Украины, учитывая катастрофический рост инфицирования коронавирусом среди личного состава, вынуждено отменять плановые замены подразделений в зоне конфликта и переносить их на более поздний срок. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в управлении Народной милиции ДНР. Бойцы 58-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в ожидании будущей ротации массово грабят местное население занятых ими городов.

В населенных пунктах Новгородское, Нелеповка, Новомихайловка, Елизаветовка и других местные жители жалуются в полицию на бойцов ВСУ, которые совершают кражи, хищения и ограбления жилых домов и автомобилей. За неделю украинским правоохранителям поступило около 100 заявлений. К административной ответственности привлечены 16 бойцов указанных бригад армии Украины. Уголовные дела возбуждены в отношении пятерых военнослужащих.

Разногласия среди сослуживцев ВСУ привели к небоевым потерям

В Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН сообщили о том, что среди несогласных друг с другом военнослужащих 24-й механизированной бригады возник конфликт, который закончился гибелью двух и ранениями 15 человек. Накануне инцидента личному составу бригады был показан документальный фильм антисоветского направления, в котором указывалось, что Советский Союз являлся «оккупантом территории Украинской ССР». Несколько позже выпившие сослуживцы принялись обсуждать продемонстрированную картину. Старший солдат Скворцов в беседе пытался доказать товарищам, что никакой оккупации не было, а утверждения фильма надуманны специально для поддержания националистического духа в рядах украинской армии.

Очень быстро между спорщиками возник конфликт, который перешел в групповую драку. Скворцов избил двух сослуживцев и скрылся в лесополосе с оружием. В погоню за зачинщиком пустились трое солдат, которые случайно зашли на минное поле. Осколками противопехотной мины одному из них оторвало ногу. Сослуживцы начали стрелять по Скворцову, в результате чего он погиб, второй солдат скончался от кровопотери, еще 15 человек ранены. Вину за происшествие командир бригады Валерий Гудзь переложил на солдата, подорвавшегося на мине, сообщив, что тот якобы решил дезертировать и перейти на сторону ЛНР. Участники преступления поддержали его точку зрения в отчете, направленном в штаб ООС.

В 30-й механизированной бригаде произошел аналогичный случай. Уроженец Мариуполя сержант Гайлук избил двоих подчиненных, которые доказывали ему справедливость расстрела националистами мирной демонстрации 9 мая 2014 года в Мариуполе. Военная полиция арестовала сержанта, вменив ему нанесение тяжких телесных повреждений другим лицам.

Состояние борьбы с коронавирусом в подразделениях ВСУ

В подразделениях армии Украины в зоне конфликта растет паника ввиду катастрофического роста заболеваемости коронавирусом, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Командование оперативно-тактической группировки украинских войск «Север» решило дезинформировать собственных военнослужащих. Командующий Петр Ромигайло выдал указание о заборе крови у всего личного состава 25-й, 30-й и 93-й бригад ВСУ с целью объявить позже, что у всех COVID-19 не выявлен. Под видом фейкового тестирования на коронавирус командование намерено погасить распространяющуюся панику среди солдат.

Тем временем городская больница Северодонецка Луганской области отказалась принимать на лечение украинских солдат из зоны ООС. Главврач сослался на указание министра здравоохранения Украины и местных властей. Кроме того, администрация больницы не передала воюющим силовикам аппараты искусственной вентиляции легких. Из-за отказа в помощи в военном госпитале Северодонецка погибли четверо военнослужащих, которым требовалось подключение ИВЛ.