Милонов призвал жестко осудить разместивших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Движение «Бессмертный полк» — это патриотический проект, носящий общенациональный характер, и те, кто попытался надругаться над ним, должны стать известны всему народу. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал факт установления Следственным комитетом РФ личностей провокаторов, которые размещали на сайте «Бессмертного полка» под видом советских солдат фотографии известных фашистов (среди которых канцлер Германии Адольф Гитлер и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, непосредственный организатор холокоста). По версии СК, сделано это было с целью реабилитации нацизма — именно в такой формулировке предъявлено обвинение задержанным.

Узнав имена обвиняемых, общественные активисты изучили их страницы в социальных сетях и выяснили, что практически все они — украинцы либо эстонцы. По мнению Милонова, в этом нет ничего удивительного.

«На Украине идеология фашизма является почти государственной, — заявил депутат. — Там, в отличие от всех без исключения развитых стран, вопреки решению Нюрнбергского трибунала официально разрешена идеология национал-социализма. Люди, которые исповедуют ее, не преследуются, а являются легальными участниками политического процесса и даже избираются в депутаты Верховной рады».

Парламентарий напомнил, что прямо сейчас в Донбассе со стороны Киева воюют люди, открыто носящие татуировки с изображением Гитлера — и то, что они творят там с мирным населением, вполне соответствует методам их кумира.

«Рано или поздно они пойдут вслед за своим другом Бандерой на тот свет», — отметил собеседник ФАН.

По мнению Милонова, всех подозреваемых, которые надругались над идеей «Бессмертного полка», необходимо «как можно более жестко осудить».