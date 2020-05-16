Как страна из пятерки самых бедных наводнила мир кокаином

Незаконный оборот наркотических веществ по всему миру приносит криминальным структурам до 500 млрд долларов в год, а по некоторым данным вообще составляет 2% мирового ВВП. Telegram-канал ДипломатЪ рассказывает, как Гвинея-Бисау превратилась в наркоугрозу для всего мира.

Очевидно, что это очень нехорошо, а компетентные структуры сообщают, что все еще хуже.

Например, Управление ООН по наркотикам и преступности (да, название странное, определенно не хватает слова «противодействию») информирует, что для нанесения существенного ущерба мировому наркотрафику спецслужбам необходимо перехватывать и изымать примерно 75% от общего объема трафика.

Проблема в том, что сегодня конфискуют в лучшем случае примерно 35-40%.

Такой не слишком радужный процент сохраняется уже на протяжении многих лет во многом благодаря развитым маршрутам транспортировки товара — ну, знаете, всякие перевалочные пункты в виде замаскированных складов, овощных плантаций, других государств…

Да, других государств.

Представляем Вашему вниманию западноафриканскую страну Гвинея-Бисау — государство, существующее исключительно за счет контрабанды наркотиков.

Впрочем, обо всем по порядку.

По традиции, немного истории:

— В 15 веке территория Гинеи-Бисау была колонизирована Португалией и оказалась в окружении французских колоний, что привело к ее изоляции и крайней политической и финансовой зависимости от метрополии.

Правда, Лиссабон не был особо заинтересован в развитии Гвинеи-Бисау, а занимался исключительно выкачиванием ресурсов.

По сути, за пять веков Португалии не удалось организовать устойчивую политическую систему страны или даже банально объединить огромное количество племен в государство с хоть какой-то национальной идентичностью.

— В 1950 году в стране началось движение за независимость, которое к 1963 году переросло в войну, и после 11 лет боевых действий в 1973 государство наконец получило независимость.

— Государственное строительство в Гвинее-Бисау как-то исторически не сложилось, так как даже после обретения независимости страна осталась привязана к Португалии, будучи более интегрированной с Содружеством португалоязычных стран, чем со своими естественными партнерами по Экономическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС).

— Более того, получив независимость благодаря вооруженным силам, правительство непомерно возвысило военных, что хорошо видно в Конституции, где ВС рассматриваются как институт государства, а также содержится ст.5, которая всячески расхваливает «борцов за независимость».

— Все это привело к тому, что ни один избранный президент Гвинеи-Бисау не находился у власти в течение всего своего президентского срока — каждого благополучно свергли военные, которые имеют огромное влияние в стране, так как на оборонный сектор приходится более 30% государственного бюджета.

Так, понятно — ситуация не особо приятная.

А что скажет статистика?

Сделает ситуацию еще хуже.

— По своему ВВП страна занимает 177-е место в рейтинге из 194 стран (по данным Всемирного банка).

— В стране напрочь отсутствует экспортное производство, единственное, что худо-бедно получается вывозить заграницу (кроме наркотиков) — это кешью.

— Управление ООН по наркотикам и преступности оценивает общую стоимость наркотиков, перевозимых через страну, в 2 млрд долларов в год, то есть на сумму, в 4 раза больше ВВП Гвинеи-Бисау.

— В 2012 году Программа развития ООН (ПРООН) поставила Гвинею-Бисау на 176-е место из 187 стран по индексу человеческого развития.

— На данный момент в стране примерно 20-30% сельских домохозяйств считаются не обеспеченными продовольствием.

— Половина населения старше 15 лет неграмотна.

— Отсутствует национальная идентичность, способствующая формированию национального государства — население Гвинеи-Бисау этнически разнообразно, в стране проживает огромное количество племен, разделенных языковыми и традиционными барьерами.

— Ситуацию усугубляет география государства, основной особенностью которой являются извилистые реки по всей стране, что делает местность труднодоступной и лишь усиливает разрыв между племенами.

— Такой ландшафт также очень помогает организованной преступности проворачивать свои дела — о похожей ситуации в Юго-Восточной Азии можно прочитать вот здесь.

Ввиду вышеперечисленных факторов понятно, что социально-экономическая ситуация идеально подходит для распространения ОПГ, но как стало возможным то, что Гвинея-Бисау превратилась в первое в мире наркогосударство?

Это факт:

В 2013 году Белый дом признал Гвинею-Бисау наркогосударством — страной, существующей исключительно за счет экспорта наркотиков.

Хотя такая маленькая страна на огромном африканском континенте обычно не вызывает у мирового сообщества большого интереса, нельзя игнорировать то, что в будущем судьба Гвинеи-Бисау будет определять, превратится ли вся Западная Африка в «серую зону» мировой политики.

— Всем известно, что мировое производство кокаина сосредоточено в Южной Америке.

Из-за географических особенностей выращивания растения коки посевы ограничиваются регионом Анд в Южной Америке, кока растет на плантациях Боливии, Перу, Колумбии (производит 54% всего кокаина в мире), а также вдоль приграничных районов Эквадора и Венесуэлы.

С началом XXI века на мировом кокаиновом рынке произошли существенные изменения — рынок Соединенных Штатов стал перенасыщаться всевозможными запрещенными веществами, в то время как потребление кокаина в странах Европы стало неуклонно расти.

По данным УНП ООН, начиная с 2013 года в странах Западной Европы утроился оборот наркотических веществ.

— Соответственно: есть спрос — найдется и предложение.

Южноамериканские наркобароны лихорадочно принялись думать, как довезти товар до Европы, в конце концов, она не так близко, как привычный угасающий рынок США.

Выход был найден — необходимо найти западноафриканскую страну, которую можно будет легко превратить в своеобразную перевалочную базу, откуда в Европу и даже Азию будут расходиться потоки наркотических веществ. Такой страной и стала рассматриваемая нами Гвинея-Бисау.

Почему именно она?

Вкратце:

Это западноафриканское государство расположено почти на равном расстоянии от основных портов в Южной Америке и в Европе, а большинство людей здесь живут в прямом смысле на дне мировой экономики, соответственно, они готовы браться за любую, даже очень криминальную работу.

Самолетам, перевозящим наркотики, не обязательно принимать меры, чтобы оставаться невидимыми для радаров — часто их здесь просто нет, ну или банально отсутствует необходимое для работы электричество.

Военная верхушка страны коррумпирована «от» и «до», так что солдаты за определенную плату всегда готовы перекрыть все подъезды к аэропорту, чтобы никто не мешал наркоторговцам заниматься отгрузкой товара.

В стране напрочь отсутствует ВМФ, способное противостоять быстрым катерам, груженым кокаином, а людей, вовлеченных в наркотороговлю, очень редко привлекают к ответственности ввиду невозможности нормального сбора доказательств, отсутствия нужных правовых норм или (!) мест лишения свободы.

К 2007 году размер ежегодной перевалки кокаина в стране равнялся примерно 250 тоннам, принося наркобизнесу доход размером примерно 14 млрд долларов США.

— По сути, сейчас через Гвинею-Бисау — страну, в два раза меньше Хакасии, проходит 13% мирового кокаинового потока. Торговля кокаином становится неотъемлемой частью управления этим государством.

Политические деятели относятся к криминальным структурам как к полноправным участникам формирования внутриполитического устройства страны, а они в свою очередь используют политические привилегии для активного развития бизнеса.

Сегодня незаконный оборот наркотиков в Гвинее-Бисау стал институционализированным и настолько укоренился, что по факту является частью государственной экономики.

Как это отражается на жизни в стране?

Ужасно.

Дело в том, что в последнее время южноамериканские дилеры стали рассматривать регион не просто как транзитный пункт, но и как потенциальный потребительский рынок.

— По оценкам ООН, в 2011 году в Западной Африке было потреблено около 400 кг героина и около 13 тонн кокаина на сумму 800 млн долл. США (почти эквивалентно ВВП Гвинеи-Бисау).

Учитывая отсутствие в регионе нормальной системы здравоохранения и ограниченное количество реабилитационных учреждений, распространение наркотиков оказывает серьезное воздействие на общество.

По некоторым оценкам, 8% потребителей кокаина в мире являются выходцами из Западной Африки, и их число неуклонно растет.

— Очень важный момент — контрабанда на протяжении веков ввиду географического положения была прибыльным и в какой-то степени почетным делом в Западной Африке, и даже стало частью культуры Гвинеи-Бисау, которую почти невозможно изменить.

Правда, одно «но»: в течение сотен лет граждане этой страны занимались перевозкой того, что не приносило им никакого вреда — пряности, шелк, в более поздние времена это было оружие.

Наркотики убивают — и в перспективе даже тех, кто просто занимается их перевозкой.

— Ни для кого не секрет, что ни одна страна в Латинской Америке не пострадала от наркотиков так сильно, как Бразилия, когда стала ключевой страной на пути кокаинового маршрута, на скользких путях которого оплатой за перевозку наркотиков часто являлись эти же наркотики.

Это привело к тому, что Бразилия вышла на второе место по количеству употребляемого кокаина после Соединенных Штатов.

То же самое происходит и с Гвинеей-Бисау — маленькой страной с населением в 1,5 млн человек, погрязшей в коррупции, военном произволе и наркотиках.

В этом году Колумбия опять произвела рекордное количество кокаина — во многом благодаря западноафриканскому транзитному пункту.

И что хуже всего — вряд ли в ближайшее время что-то изменится.