Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом

Москва, 16 мая. Российская актриса Мария Горбань рассказала, что переболела коронавирусной инфекцией. Об этом артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Горбань отметила, что она и ее семья переболели новым коронавирусом. После постановки диагноза она решила никому об этом не сообщать. Но когда опасность миновала, ей захотелось поделиться радостной новостью. На опубликованном снимке Мария держит сертификат прошедшего тестирование пациента. Актриса поделилась, что заболела три недели назад.

«Я заболела три недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель и я, конечно же, побежала делать тест и КТ . Она показала воспаление легких 8%», — написала Мария.

Сейчас Горбань чувствует себя хорошо, хотя, по ее же собственному признанию, запах пока не ощущает. Актриса заметила, что написала этот пост не для того, чтобы похвастаться или привлечь к себе внимание. По словам Марии, она не понимает, где могла подхватить вирус.

«Но главное, что сейчас все молодое поколение моей семьи здорово. Чего и вам желаю! Берегите себя!» — добавила актриса.

Она также предупредила, что заблокирует любого подписчика, который начнет безосновательно утверждать, что ей заплатили за публикацию. Мария Горбань добавила, что такими вещами не шутят.