Польский журналист рассказал о завязшем в глубоком кризисе лидерстве США

Москва, 16 мая. Пандемия коронавирусной инфекции нанесла урон доминированию США в мире. Такое мнение на портале wPolityce выразил польский журналист Марек Будзиш.

По словам автора материала, Вашингтон потерял волю навязывать миру свое видение борьбы с распространением пневмонии нового типа и вызванным вследствие этого экономическим кризисом.

«В этом плане американское лидерство в мире по крайней мере в свете идей и концепций, по всей видимости, находится сейчас в глубоком кризисе», — считает Будзиш, передает издание «Политика сегодня».

Он провел аналогии со временем президента Никсона, имея ввиду, что США могут постараться переманить на свою сторону Россию, чтобы ослабить Китай. Данная ситуация демонстрирует безоружность Белого дома в одиночном экономическом противостоянии с Пекином.

Противоположной точки зрения придерживается американский журналист Мэтью Крэниг, считающий, что Вашингтон должен сосредоточиться на поддержке своих стратегических союзников, в первую очередь Европы. Однако и этот взгляд подтверждает невозможность США полноценно соперничать с Китаем.

Будзиш резюмирует, что Белый дом будет все больше внимания уделять интересам союзников, надеясь на их помощь в конфликте с Пекином.