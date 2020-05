Око Ужаса: военная активность Турции в Ливии. Колонка Комиссара Яррика

Турция наращивает военную активность в Ливии, куда посылает боевиков и подростков на помощь нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи. И если новости о разбомбленных турецкими беспилотниками грузовиках с арбузами можно было бы принять за анекдот, то сообщения о вербовке сирийских подростков и их гибели в Ливии показывают весь ужас, происходящий в стране под покровительством Анкары.

О том, как Турция перевозит террористов и «пушечное мясо» из Сирии в ливийское «око ужаса» в Триполи, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

В последние недели все чаще появляются сообщения о нанесении турецкими БЛА Bayraktar TB2 в Ливии ударов по… грузовикам с арбузами. За последние два недели уничтожено уже три грузовика с полосатыми ягодами. Последний крупный случай произошел на днях в районе города Бени-Валид к юго-востоку от Триполи. 14 мая турецкие беспилотники разбомбили два грузовика с арбузами. Водитель одного из грузовиков погиб на месте.

