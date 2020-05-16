Око Ужаса: военная активность Турции в Ливии. Колонка Комиссара Яррика

Турция наращивает военную активность в Ливии, куда посылает боевиков и подростков на помощь нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи. И если новости о разбомбленных турецкими беспилотниками грузовиках с арбузами можно было бы принять за анекдот, то сообщения о вербовке сирийских подростков и их гибели в Ливии показывают весь ужас, происходящий в стране под покровительством Анкары.
О том, как Турция перевозит террористов и «пушечное мясо» из Сирии в ливийское «око ужаса» в Триполи, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.
Охота за арбузами
В последние недели все чаще появляются сообщения о нанесении турецкими БЛА Bayraktar TB2 в Ливии ударов по… грузовикам с арбузами. За последние два недели уничтожено уже три грузовика с полосатыми ягодами. Последний крупный случай произошел на днях в районе города Бени-Валид к юго-востоку от Триполи. 14 мая турецкие беспилотники разбомбили два грузовика с арбузами. Водитель одного из грузовиков погиб на месте.
After targeting beehives and chickens now #Turksih UAVs are targeting watermelon in #libya— M.LNA (@LNA2019M) May 11, 2020
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Неизвестно, чем же турецкому помидорному султану не угодили ливийские арбузы, но за бахчевыми началась настоящая охота.
Все это могло бы быть забавным, если бы не одна проблема. Агрессия Турции в Ливии отрицательно сказывается на местном населении, которое уже сыто по горло происходящим в стране беспределом. И не только в африканской стране — но и в Сирии.
Око Ужаса в Ливии
Участие Турции в ливийском вооруженном конфликте становится все более активным и беспринципным. Уже несколько месяцев среди просвещенных Telegram-каналов циркулирует информация о массовом наборе членов протурецких НВФ и просто местных жителей в подконтрольных Турции районах. Этих новобранцев отправляют в Ливию для участия в боевых действиях на стороне так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа.
«Правительство», конечно, давно просроченное и нелегитимное: по условиям Схиратских соглашений оно не должно уже существовать, поэтому единственный вариант остаться на плаву для них — помощь Анкары, которая продолжает осуществлять контрабандные поставки живой силы, техники, оружия и боеприпасов. Для Турции и триполитанского правительства как будто не существует ни мирных договоренностей, ни оружейного эмбарго ООН. ПНС стремится устоять на турецких штыках, и для этого использует старые связи террористического подполья — от «Братьев-мусульман» до «Аль-Каиды»1 и ИГИЛ1 (все три — террористические группировки, запрещенные законом РФ и здравым смыслом).
Вербовка «пушечного мяса» для триполитанского «Ока Ужаса» происходит при непосредственном участии турецких сил. Так, известно, что с помощью ЧВК SADAT Турция перебросила в Северную Африку порядка 17 тысяч сирийских боевиков — процесс вербовки там поставлен в буквальном смысле на поток. Ситуация уже грозит серьезными проблемами не только для Сирии или Ливии, но и для всего Средиземноморья: протурецкие «колонии» превратились в «кузницу кадров» для боевой и идеологической подготовки сирийских наемников, которые будут воевать за неоосманистские интересы Анкары.
Ливийский «груз-200»
Что удивительно, для «рекрутов» ПНС Ливии практически нет никаких ограничений, так как набирают даже детей. Точнее сказать, подростков. Чуть больше недели назад прошла информация о гибели в Ливии 14-летнего подростка — как выяснилось позже, родом он был из сирийской провинции Хасака и отправился на войну в Ливию, чтобы прокормить семью.
То, что Турция вербует для войны в Ливии даже подростков, не скрывают и рукопожатные «правозащитные» организации. Так, директор базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) Рами Абдель Рахман заявил, что много несовершеннолетних из сирийских провинций Идлиб и Алеппо едут в Африн, чтобы их взяли в союзные Турции группировки. Обычно они едут под предлогом поиска работы, не уведомляя родственников о своих намерениях. По его данным, как минимум 150 подростков попали в турецкие тренировочные лагеря, причем большинство из них были завербованы в состав группировки «Бригада Султан Мурад».
В продолжение этой истории уже 15 мая появились сообщения о том, что на контрольно-пропускной пункт Хавар Килис (45 км севернее Алеппо) были доставлены тела погибших в Ливии боевиков «Сирийской национальной армии». Сообщается о 21 погибшем члене группировок «Лива Самарканд», «Лива Сукур аш-Шималь», «Бригада Султан Мурад», «Лива Султан Сулейман Шах».
عاجل|| مصدر خاص لوكالة ستيب: وصول دفعة قتلى جديدة الى معبر حوار #كلس العسكري شمال #حلب قادمة من #ليبيا وتضم 21 جثة من مرتزقة فصائل (لواء السمرقند - لواء صقور الشمال - فرقة السلطان مراد - لواء السلطان سليمان شاه العمشات).— Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) May 15, 2020
По некоторым данным, в общей сложности до 10 000 человек были переброшены из Идлиба и зоны проведения операции «Источник мира» в Ливию. Назад в Сирию в качестве «груза-200» вернулись более 300 человек: сирийские наемники оказались слабы и не смогли переломить ход войны в пользу террористического правительства в Триполи.
Караван смерти Сирия — Ливия
Может быть, если бы это были только боевики, ситуация не приобрела бы такой огласки и не несла бы таких тяжелых последствий для той же Сирии. Но использование несовершеннолетних подростков в качестве наемников для участия в боевых действиях — слишком даже для Ближнего Востока.
К сожалению, причины по которым юноши принимают предложение вербовщиков ясны как день: северные районы Сирии все еще не подконтрольны официальному Дамаску — а значит, ни о нормальной работе, ни о каком бы то ни было социальном обеспечении говорить не приходится. Люди просто ищут хоть какую-нибудь возможность прокормить себя и свои семьи, а предложенные Турцией несколько сотен «вечнозеленых» в месяц выглядят как шанс на «нормальную» жизнь.
Чем закончится вся эта ближневосточная экспансия для Турции, покажет лишь время. Однако то, что тысячам простых граждан из Сирии, Ливии и Турции это может стоить жизни — сомневаться, к сожалению, не приходится.
Ведь никто не расскажет юноше о крайне высокой вероятности вернуться домой в пластиковом мешке. Об этом ему придется узнать на собственном опыте.
1 Организация запрещена на территории РФ.