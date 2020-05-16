Око Ужаса: военная активность Турции в Ливии. Колонка Комиссара Яррика

Турция наращивает военную активность в Ливии, куда посылает боевиков и подростков на помощь нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи. И если новости о разбомбленных турецкими беспилотниками грузовиках с арбузами можно было бы принять за анекдот, то сообщения о вербовке сирийских подростков и их гибели в Ливии показывают весь ужас, происходящий в стране под покровительством Анкары.

О том, как Турция перевозит террористов и «пушечное мясо» из Сирии в ливийское «око ужаса» в Триполи, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Охота за арбузами

В последние недели все чаще появляются сообщения о нанесении турецкими БЛА Bayraktar TB2 в Ливии ударов по… грузовикам с арбузами. За последние два недели уничтожено уже три грузовика с полосатыми ягодами. Последний крупный случай произошел на днях в районе города Бени-Валид к юго-востоку от Триполи. 14 мая турецкие беспилотники разбомбили два грузовика с арбузами. Водитель одного из грузовиков погиб на месте.

After targeting beehives and chickens now #Turksih UAVs are targeting watermelon in #libya

???? .pic.twitter.com/tl2oV9A5dz — M.LNA (@LNA2019M) May 11, 2020

Неизвестно, чем же турецкому помидорному султану не угодили ливийские арбузы, но за бахчевыми началась настоящая охота.

Все это могло бы быть забавным, если бы не одна проблема. Агрессия Турции в Ливии отрицательно сказывается на местном населении, которое уже сыто по горло происходящим в стране беспределом. И не только в африканской стране — но и в Сирии.

Око Ужаса в Ливии

Участие Турции в ливийском вооруженном конфликте становится все более активным и беспринципным. Уже несколько месяцев среди просвещенных Telegram-каналов циркулирует информация о массовом наборе членов протурецких НВФ и просто местных жителей в подконтрольных Турции районах. Этих новобранцев отправляют в Ливию для участия в боевых действиях на стороне так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа.

«Правительство», конечно, давно просроченное и нелегитимное: по условиям Схиратских соглашений оно не должно уже существовать, поэтому единственный вариант остаться на плаву для них — помощь Анкары, которая продолжает осуществлять контрабандные поставки живой силы, техники, оружия и боеприпасов. Для Турции и триполитанского правительства как будто не существует ни мирных договоренностей, ни оружейного эмбарго ООН. ПНС стремится устоять на турецких штыках, и для этого использует старые связи террористического подполья — от «Братьев-мусульман» до «Аль-Каиды»1 и ИГИЛ1 (все три — террористические группировки, запрещенные законом РФ и здравым смыслом).

Вербовка «пушечного мяса» для триполитанского «Ока Ужаса» происходит при непосредственном участии турецких сил. Так, известно, что с помощью ЧВК SADAT Турция перебросила в Северную Африку порядка 17 тысяч сирийских боевиков — процесс вербовки там поставлен в буквальном смысле на поток. Ситуация уже грозит серьезными проблемами не только для Сирии или Ливии, но и для всего Средиземноморья: протурецкие «колонии» превратились в «кузницу кадров» для боевой и идеологической подготовки сирийских наемников, которые будут воевать за неоосманистские интересы Анкары.

Ливийский «груз-200»

Что удивительно, для «рекрутов» ПНС Ливии практически нет никаких ограничений, так как набирают даже детей. Точнее сказать, подростков. Чуть больше недели назад прошла информация о гибели в Ливии 14-летнего подростка — как выяснилось позже, родом он был из сирийской провинции Хасака и отправился на войну в Ливию, чтобы прокормить семью.

То, что Турция вербует для войны в Ливии даже подростков, не скрывают и рукопожатные «правозащитные» организации. Так, директор базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) Рами Абдель Рахман заявил, что много несовершеннолетних из сирийских провинций Идлиб и Алеппо едут в Африн, чтобы их взяли в союзные Турции группировки. Обычно они едут под предлогом поиска работы, не уведомляя родственников о своих намерениях. По его данным, как минимум 150 подростков попали в турецкие тренировочные лагеря, причем большинство из них были завербованы в состав группировки «Бригада Султан Мурад».

В продолжение этой истории уже 15 мая появились сообщения о том, что на контрольно-пропускной пункт Хавар Килис (45 км севернее Алеппо) были доставлены тела погибших в Ливии боевиков «Сирийской национальной армии». Сообщается о 21 погибшем члене группировок «Лива Самарканд», «Лива Сукур аш-Шималь», «Бригада Султан Мурад», «Лива Султан Сулейман Шах».

عاجل|| مصدر خاص لوكالة ستيب: وصول دفعة قتلى جديدة الى معبر حوار #كلس العسكري شمال #حلب قادمة من #ليبيا وتضم 21 جثة من مرتزقة فصائل (لواء السمرقند - لواء صقور الشمال - فرقة السلطان مراد - لواء السلطان سليمان شاه العمشات). — Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) May 15, 2020

По некоторым данным, в общей сложности до 10 000 человек были переброшены из Идлиба и зоны проведения операции «Источник мира» в Ливию. Назад в Сирию в качестве «груза-200» вернулись более 300 человек: сирийские наемники оказались слабы и не смогли переломить ход войны в пользу террористического правительства в Триполи.

Караван смерти Сирия — Ливия

Может быть, если бы это были только боевики, ситуация не приобрела бы такой огласки и не несла бы таких тяжелых последствий для той же Сирии. Но использование несовершеннолетних подростков в качестве наемников для участия в боевых действиях — слишком даже для Ближнего Востока.

К сожалению, причины по которым юноши принимают предложение вербовщиков ясны как день: северные районы Сирии все еще не подконтрольны официальному Дамаску — а значит, ни о нормальной работе, ни о каком бы то ни было социальном обеспечении говорить не приходится. Люди просто ищут хоть какую-нибудь возможность прокормить себя и свои семьи, а предложенные Турцией несколько сотен «вечнозеленых» в месяц выглядят как шанс на «нормальную» жизнь.

Чем закончится вся эта ближневосточная экспансия для Турции, покажет лишь время. Однако то, что тысячам простых граждан из Сирии, Ливии и Турции это может стоить жизни — сомневаться, к сожалению, не приходится.

Ведь никто не расскажет юноше о крайне высокой вероятности вернуться домой в пластиковом мешке. Об этом ему придется узнать на собственном опыте.

1 Организация запрещена на территории РФ.