Киев, 16 мая. Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) долго скрывали свои отношения. Свадьба исполнителей стала неожиданностью для фанатов. Каменских откровенно рассказала об отношениях с Потапом.

Певица призналась, что стала с супругом одним целым: у музыкантов полностью совпадают вкусы.

«Мы с Лешей — сердце, которое бьется в унисон. Мы — одно целое, поэтому у нас совпадают интересы, взгляды на жизнь, вкусы», — рассказала Каменских в эфире с «Жара ТВ».

Певица назвала своего супруга главным источником вдохновения. Она добавила, что талант Потапа вызывает у нее восхищение. Кроме того, Каменских призналась, что не ревнует мужа.

«Мне нравится, когда по моему мужчине все сходят с ума. Мне это приятно, ведь это показывает, какой он у меня классный. Я — красивая девочка, поэтому не переживаю и не ревную», — рассказала певица.

Украинские артисты, которые стали знаменитыми благодаря своему яркому дуэту, поженились около года назад. Оказалось, что знаменитости были не просто партнерами по сцене, но и давно испытывали чувства друг к другу.

Ранее Каменских решила поздравить своего супруга его интимной фотографией с постели. В честь праздника Каменских поделилась в Instagram фотографией мужа. На снимке Потоп лежит в постели с обнаженным торсом, а рядом с ним — собачка.