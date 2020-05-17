Сирия, 17 мая. Союзники Турции напали на «белокасочников» в Азазе, обвинив их в сотрудничестве с США. Террористы ИГ1* заявили об убийстве информатора САА в Хомсе. Обмен пленными между САА и ХТШ состоялся на западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в окрестностях города Алеппо и на западе провинции Дейр-эз-Зор; вновь попытались урегулировать конфликт в Даръа мирным путем; обследовали районы пустыни Бадия аш-Шам; подверглись обстрелам террористов на западе Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялась пленными с САА у города Дарат-Изза в Западном Алеппо.

«Исламское государство»1: заявляло об убийстве информатора САА на востоке Хомса; обвинялось в поджоге полей в Хасаке; подозревается в убийстве человека в зоне контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре и в причастности ко взрыву в Ракке.

Курдские вооруженные группировки: арестовали ряд молодых людей в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: обезвредили бомбу в городе Ахтерин на северо-востоке Алеппо; напали на членов организации «Белые каски» в городе Азаз в Алеппо.

Провинция Алеппо

В окрестностях Алеппо состоялся очередной этап работ по разминированию местности. Интернет-портал Al Nour передавал, что ликвидация следов военного присутствия террористов осуществлялась в пригородах Аш-Шакиф, Лерамун, Аз-Захра и Аль-Иназарат.

Было обнаружено СВУ в населенном пункте Ахтерин в северо-восточной части провинции. Взрывное устройство было обезврежено членами союзных Турции бандгрупп, под контролем которых находится эта территория. В установке СВУ подозреваются курдские боевики.

В городе Азаз произошли стычки между членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» и протурецкими боевиками. По данным Al Nour, последние напали на «белокасочников», обвинив их в связях с американскими военными.

На западных окраинах Алеппо возобновились обстрелы со стороны террористов. По информации Twitter-канала (NPA_English), под ударом боевиков оказалось хранилище вооружения иранских военизированных формирований, выступающих на стороне правительственных сил. Обстрелы ограничились материальным уроном.

Во второй половине дня у города Дарат-Изза на западе Алеппо состоялся обмен пленными между Сирийской Арабской Армией (САА) и группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что взамен на освобождение двух своих военнослужащих правительственные войска передали боевикам трех пленных террористов ХТШ и одного члена «Ахрар аш-Шам».

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства» заявили о поимке одного из информаторов Сирийской Арабской Армии (САА). Согласно данным военного источника в Telegram (NovostiDamask), ссылающегося на медиаресурсы ИГИЛ1, боевики казнили молодого человека в пустынном районе на востоке Хомса, обвинив его в передаче данных о местонахождении укрытий джихадистов военнослужащим САА. Официального подтверждения эти сообщения, однако, не получили.

Провинция Дейр-эз-Зор

В контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах Дейр-эз-Зора прошли рейды, целью которых стало выявление членов подпольных групп «Исламского государства». По данным новостного портала Al Nour, в ходе обысков в городе Дибан по подозрению в связях с ИГИЛ были задержаны несколько гражданских лиц. Тем не менее это не помогло предотвратить новые вылазки джихадистов. Так, позднее в находящемся поблизости населенном пункте Аль-Хаваидж было найдено тело сирийца, в убийстве которого подозреваются члены террористической группировки.

В западной части провинции тем временем прошли работы по зачистке местности от оставленных террористами СВУ. Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) обследовали районы вокруг города Аш-Шула. В то же время продолжился поиск убежищ джихадистов ИГ в Сирийской пустыне. С целью оказания поддержки САА в регион были переброшены бойцы иранских формирований. Дополнительные отряды пересекли сирийско-иракскую границу через пункт пропуска «Аль-Каим».

Провинция Даръа

На юго-западе провинции вновь прошли переговоры между представителями сирийского правительства и боевиками вооруженной оппозиции, осуществляющими подпольную деятельность в регионе. Telegram-канал (rybar) передавал, что террористам было предложено сдать оружие и эвакуироваться в зону «Большого Идлиба» во избежание дальнейшего кровопролития.

Тем не менее во второй половине дня стало известно об очередной вылазке радикалов. Так, один из бывших боевиков, примирившийся с властями САР еще во время операции «Базальт», был застрелен в окрестностях административного центра региона.

Вечером была опубликована информация о результатах нового этапа работ по разминированию местности, проведенных в провинциях Даръа и Дамаск. Согласно данным, предоставленным российским Центром по примирению враждующих сторон, сирийскими саперами было зачищено 2,4 гектара местности.

Провинция Ракка

Наряду с арестами гражданских лиц в Дейр-эз-Зоре прошли задержания и в Ракке. Как передавал медиапортал Al Nour, в пригороде административного центра провинции по обвинению в членстве в ИГИЛ был задержан мужчина.

Тем не менее подпольная деятельность террористов «Исламского государства» в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжилась. Twitter-канал (2020Syria21) передавал, что на пути следования патруля курдских боевиков было активировано СВУ. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Ас-Сальхабия. В результате несколько членов SDF были убиты или получили ранения.

Вечером Минобороны Турции опубликовало информацию об обнаружении двух противопехотных мин, оставленных курдскими боевиками, в зоне операции «Источник мира». Взрывные устройства были уничтожены.

Провинция Хасака

Взрыв СВУ произошел в пригороде Рас аль-Айна. Новостной портал Al Nour передавал, что сработало СВУ, заложенное курдскими боевиками, под контролем которых эта территория находилась до октября прошлого года. В результате детонации бомбы ранения получил ребенок.

В южной части Хасаки были зафиксированы пожары в нескольких сельскохозяйственных районах. Согласно информации военного источника в Telegram (NovostiDamask), поля были подожжены террористами «спящих ячеек» «Исламского государства». Позднее также сообщалось о пожарах вблизи населенных пунктов Аль-Манах, Шейх-Али и Тель-Тамр на севере провинции. Более того, Twitter-канал (NPA_Arabic) заявлял об уничтожении 200 дунамов сельскохозяйственных культур в районе поселения София.

1 Организация запрещена на территории РФ.