Сирия, 16 мая. Масштабные пожары происходят в Хасаке. Минобороны Турции заявило об уничтожении двух курдских боевиков в Иракском Курдистане. Сирийские саперы зачистили 2,4 гектара территории в провинциях Дамаск и Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: зачистили 2,4 гектара территории в провинциях Дамаск и Даръа.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате детонации СВУ к западу от Ракки.

ВС Турции: демонтировали две противопехотные мины в зоне операции «Источник мира» на севере САР; заявили об уничтожении двух курдских боевиков на севере Ирака.

ВС Ирака: обследуют территории в южной части провинции Дияла.

Провинция Даръа

Несмотря на нарастающую в провинции напряженность, инженерные части Сирийской Арабской Армии (САА) продолжают выполнять задачи по зачистке местности. Так, новый этап подрывных работ прошел в городах Джасим и Эль-Харра. Кроме того, саперы правительственных подразделений обследовали районы города Дума в соседнем Дамаске. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, это привело к обнаружению 26 взрывоопасных предметов. В общей сложности было зачищено 2,4 гектара территории.

Напомним, юго-западные районы Сирии были зачищены от террористов в результате освободительных операций, проводившихся весной-летом 2018 года.

Провинция Ракка

Официальный Twitter-канал турецкого Министерства национальной обороны (tcsavunma) сообщает о том, что военнослужащие ВС Турции продолжают проводить разведывательно-поисковые мероприятия в зоне операции «Источник мира» на севере САР. Стало известно, что турецким саперам удалось обнаружить две противотанковые мины. Утверждается, что они были заложены членами Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) перед отступлением на юг в октябре прошлого года. Оба взрывных устройства были демонтированы.

Между тем появилась уточненная информация о последствиях подрыва автомобиля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на СВУ к западу от Ракки. Twitter-канал (13000Majad) передает, что несколько курдских боевиков, находившихся внутри транспортного средства на момент взрыва, были убиты или получили ранения.

Провинция Хасака

На сельскохозяйственных угодьях в Хасаке продолжаются пожары. Согласно информации военного источника в сети Twitter (CombatChris1), на этот раз возгорания были зафиксированы в районе населенных пунктов Аль-Манах и Шейх-Али, а также в окрестностях Тель-Тамра. Twitter-канал (NPA_Arabic) передает, что неподалеку от деревни София к северо-востоку от административного центра провинции огонь уничтожил 200 дунамов сельскохозяйственных культур. Некоторые источники возлагают ответственность за поджоги полей на террористов «Исламского государства»1, тогда как другие подозревают в этом боевиков курдских бандгрупп. В свою очередь последние обвиняют в пожарах союзников Турции.

Ирак

В Северном Ираке продолжается турецкая операция «Коготь-3», направленная против радикальных курдских бандгрупп. Минобороны Турции заявляет, что после проведения разведывательных вылетов в Иракском Курдистане турецкие военные самолеты нанесли точечные удары по военным объектам курдских боевиков в районах Зап и Авасин-Басян. По данным оборонного ведомства, в результате были нейтрализованы два террориста Рабочей партии Курдистана (РПК).

Между тем иракские вооруженные силы приступили к спецоперации по выявлению и уничтожению «спящих ячеек» «Исламского государства» в провинции Дияла. Агентство новостей Al Masdar News передает, что обыски ведутся в районе Бахриз в южной части региона. О ходе проводимых рейдов пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.